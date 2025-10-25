'깜짝 회동' 성사?…"징후 없지만 만나면 지원"

<앵커>



이렇게 트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 회동 의지를 밝힌 데에 대해, 대통령실은 "아직 북미 회담 징후는 포착되지 않았다"고 전했습니다. 다만, 북미 회담이 열린다면 적극 지원하겠다는 뜻을 재확인했습니다.



지난 2019년 6월, 트럼프 미국 대통령이 SNS로 회동을 제안한 지 불과 32시간 만에 성사됐던 김정은 북한 국무위원장과의 '깜짝 회동'.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 2019년 6월) : 이건 나에게 영광입니다. 군사분계선을 넘은 것은 대단한 영광입니다.]



다음 주 방한을 앞두고 트럼프 대통령이 김 위원장을 만나고 싶다고 직접적으로 언급하면서, 깜짝 회동이 재연될지가 APEC 정상회의 최대 관전 포인트 중 하나로 재부상했습니다.



트럼프 행정부 고위 당국자는 "트럼프 대통령의 이번 아시아 순방 일정에 김정은 위원장과의 만남은 없다"면서도, "물론 변동이 생길 수는 있다"고 여지를 뒀습니다.



우리 대통령실도, "북미 회담 징후는 아직까지 포착된 게 없는 걸로 안다"며, "만약 북미대화가 이뤄진다면 우리 정부가 적극 지원하겠다"고 밝혔습니다.



앞서 이재명 대통령은 그제(23일) 공개된 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 이렇게 얘기했습니다.



[이재명 대통령(지난 23일, 미국 CNN 방송 인터뷰) : 북미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고, 만나고 대화하는 것이 지금까지 쌓여 있는 많은 문제들을 해결하는 첫 출발점이 될 것이다….]



유엔군사령부가 이달 말에서 다음 달 초까지 판문점 특별 견학을 중단한 점, 또 정동영 통일부 장관이 "북한이 최근 판문점 북측 시설을 정비하는 동향이 포착됐다"고 전한 것 등을 놓고, 북미 회담 가능성을 전혀 배제할 수는 없다는 관측이 나옵니다.



김 위원장은 지난달 최고인민회의 연설에서 비핵화를 논의하지 않는 걸 전제로 미국과의 대화 의사를 밝혔는데, 트럼프 대통령이 오늘 북한은 일종의 핵보유국이라고 답하면서, 북미 회담 성사의 공이 다시 북한으로 갔다는 해석도 제기됩니다.



