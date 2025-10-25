이상경 사표 수리에…민주 "주거안정 강화할 것"·국힘 "사필귀정"

▲ 이상경 전 국토차관

더불어민주당과 국민의힘은 이재명 대통령이 부동산 관련 발언과 과거 갭투자로 논란을 일으킨 이상경 국토교통부 1차관의 사표를 수리한 것에 대해 상반된 평가를 내놨습니다.민주당 박수현 수석대변인은 오늘 페이스북을 통해 "이 차관의 사퇴 결정을 공감한다"며 "민주당은 국민 고통의 깊이를 헤아리고 희망의 높이를 떠받치는 정당이 되기 위해 노력하겠다"고 밝혔습니다.백승아 원내대변인은 논평에서 "민주당은 부동산 정책에 대한 국민의 목소리를 엄중히 받아들이며, 실질적인 주거 안정 대책으로 책임 있게 응답하겠다"며 "민주당은 서민과 실수요자 중심의 주거 안정 대책을 강화하고, 투기 근절과 공급 확대로 부동산 시장의 안정과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다"고 언급했습니다.같은 당 강득구 의원도 페이스북에 "사퇴 결정이 옳았다"며 "이재명 정부의 부동산 정책은 투기 근절과 시장 안정이라는 원칙 위에 있고 지금은 그 기조를 흔들 때가 아니다"고 밝혔습니다.반면 국민의힘 조용술 대변인은 논평에서 "갭투자와 국민 조롱 논란을 일으킨 이 전 차관의 사퇴는 사필귀정"이라며 "이 전 차관의 말과 행동이 자기 발등을 찍은 결과"라고 밝혔습니다.조 대변인은 "국민이 비판했던 핵심은 이 전 차관이 고가 주택을 보유하고 시세 차익을 얻었다는 점이 아니다"라며 "부동산 정책을 책임지는 국토부 차관부터 국민에게는 엄격한 잣대를 들이대면서 자신에게는 관대한 '내로남불'의 모습을 보였다"고 비판했습니다.이어 "이 대통령은 오래전부터 다주택자나 실거주 외 부동산 소유자를 투기 세력으로 규정했다"며 "지금이라도 부동산 정책을 바로잡고 국민 상식을 따르는 것이 책임 있는 정부의 자세"라고 강조했습니다.