케데헌 '골든', 영국 싱글차트 3위…OST 4곡 차트 진입

케데헌 '골든', 영국 싱글차트 3위…OST 4곡 차트 진입
▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 '톱 100'에서 최상위권을 유지했습니다.

현지시각 24일 공개된 최신 차트에서 '골든'은 지난주에 이어 3위에 오르며 18주 연속 차트에 진입했습니다.

지난 6월 93위로 차트에 처음 진입한 '골든'은 지금까지 비연속 통산 8주 1위를 기록했습니다.

'케이팝 데몬 헌터스'의 또 다른 OST '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 9위에 올랐고, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 13위로 차트에 처음 진입했습니다.

이와 함께 트와이스 지효·정연·채영이 부른 '테이크다운'(Takedown)이 98위에 오르면서 이번 주 차트에는 '케이팝 데몬 헌터스' OST 총 4곡이 이름을 올렸습니다.

그룹 블랙핑크 지수와 원디렉션 출신 팝스타 제인이 협업한 신곡 '아이즈 클로즈드'(EYES CLOSED)는 59위로 2주 연속 싱글차트에 진입했습니다.

로제의 히트곡 '아파트'(APT.)는 66위로 53주 연속 싱글차트를 지켰습니다.
