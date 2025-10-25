이 대통령, CNN방송서 경주빵·귤 '먹방'…"K푸드 최고의 건강식"

▲ 이재명 대통령이 22일 미국 CNN의 윌 리플리 기자와 K-컬쳐 관련 인터뷰를 하고 있다.
이재명 대통령이 미국 방송사 인터뷰에서 "K푸드는 전 세계적으로도 건강식으로는 최고일 것"이라며 경주빵과 귤 등 우리 먹거리를 직접 소개했습니다.
이 대통령은 오늘 공개된 CNN과의 인터뷰에서 진행자와 경주빵을 함께 먹으면서 "정말로 맛이 괜찮다"며 "APEC이 열리는 경주에 오시면 십중팔구는 이 빵을 드시게 된다"고 말했습니다.
그러면서 "한국 음식도 많이 드셔보시고 한국 문화도 많이 체험하며 행복한 시간 되길 바란다"고 당부했습니다.
경주빵 외에도 이 대통령의 고향인 안동에서 생산된 사과와 제주산 귤, 김밥, 약과 등의 음식이 인터뷰장에 함께 마련됐습니다.
진행자가 이 가운데 귤을 가리키자 이 대통령은 "오렌지와는 다른데, 맛이 매우 좋다"며 "한 번 드셔 보시면 얼마나 맛있는지 아시게 될 것"이라며 권하기도 했습니다.
또 진행자가 "이 대통령이 K드라마 '폭싹 속았수다'를 보고 눈물을 흘렸다고 들었다"고 언급하자 이 대통령은 "매우 한국적인 작품"이라며 "한국 중에서도 아주 특정한 제주 지역, 과거 시대에 대한 얘기임에도 전 세계인들이 공감하는 것 자체가 매우 놀라웠다"고 말했습니다.
이 대통령은 "문화의 최고봉은 가치와 질서"라며 K컬처 열풍과 한국의 민주주의를 연관 지어 설명하기도 했습니다.
이 대통령은 비상계엄이 선포된 작년 12월 3일부터 겨울과 봄을 거치면서 국민들이 한국 민주주의의 위대함을 보여줬다며 "이는 전 세계의 표준이 되지 않을까"라고 말했습니다.
이어 "대한민국이 전 세계 국가들에 새로운 모범으로 희망을 만들어 줄 수 있다면 더 바랄 게 없겠다"고 강조했습니다.
(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)