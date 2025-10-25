뉴스

이 대통령, CNN방송서 경주빵·귤 '먹방'…"K푸드 최고의 건강식"

이호건 기자
작성 2025.10.25 11:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령, CNN방송서 경주빵·귤 '먹방'…"K푸드 최고의 건강식"
▲ 이재명 대통령이 22일 미국 CNN의 윌 리플리 기자와 K-컬쳐 관련 인터뷰를 하고 있다.

이재명 대통령이 미국 방송사 인터뷰에서 "K푸드는 전 세계적으로도 건강식으로는 최고일 것"이라며 경주빵과 귤 등 우리 먹거리를 직접 소개했습니다.

이 대통령은 오늘 공개된 CNN과의 인터뷰에서 진행자와 경주빵을 함께 먹으면서 "정말로 맛이 괜찮다"며 "APEC이 열리는 경주에 오시면 십중팔구는 이 빵을 드시게 된다"고 말했습니다.

그러면서 "한국 음식도 많이 드셔보시고 한국 문화도 많이 체험하며 행복한 시간 되길 바란다"고 당부했습니다.

경주빵 외에도 이 대통령의 고향인 안동에서 생산된 사과와 제주산 귤, 김밥, 약과 등의 음식이 인터뷰장에 함께 마련됐습니다.

진행자가 이 가운데 귤을 가리키자 이 대통령은 "오렌지와는 다른데, 맛이 매우 좋다"며 "한 번 드셔 보시면 얼마나 맛있는지 아시게 될 것"이라며 권하기도 했습니다.

이재명 대통령이 22일 미국 CNN의 윌 리플리 기자와 K-컬쳐 관련 인터뷰를 하고 있다. (사진=대통령실 제공, 연합뉴스)

또 진행자가 "이 대통령이 K드라마 '폭싹 속았수다'를 보고 눈물을 흘렸다고 들었다"고 언급하자 이 대통령은 "매우 한국적인 작품"이라며 "한국 중에서도 아주 특정한 제주 지역, 과거 시대에 대한 얘기임에도 전 세계인들이 공감하는 것 자체가 매우 놀라웠다"고 말했습니다.

이 대통령은 "문화의 최고봉은 가치와 질서"라며 K컬처 열풍과 한국의 민주주의를 연관 지어 설명하기도 했습니다.

이 대통령은 비상계엄이 선포된 작년 12월 3일부터 겨울과 봄을 거치면서 국민들이 한국 민주주의의 위대함을 보여줬다며 "이는 전 세계의 표준이 되지 않을까"라고 말했습니다.

이어 "대한민국이 전 세계 국가들에 새로운 모범으로 희망을 만들어 줄 수 있다면 더 바랄 게 없겠다"고 강조했습니다.

(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지