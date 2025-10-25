중국 견제 위해 더 강력한 해군으로…트럼프 '황금 함대' 추진

▲ 노퍽 해군기지에서 미 해군 250주년 기념행사가 열리는 동안, 해병들이 항공모함 해리 S. 트루먼호 갑판 위에서 연설 중인 도널드 트럼프 대통령을 향해 환호하고 있다.

트럼프 미국 대통령이 중국의 잠재적 위협에 대응하기 위해 새로운 함대 '황금 함대' 개발을 추진하는 것으로 알려졌습니다.미국 일간 월스트리트저널은 전·현직 관리들을 인용해 백악관과 미 해군 고위 관계자들이 기존 함정 구성을 대체할 함대를 만드는 초기 논의에 들어갔다고 보도했습니다.미 해군은 이 프로젝트에 '황금 함대'라는 이름을 붙였습니다.트럼프 행정부는 대통령 본인의 취향이 강하게 반영된 '골든 돔', '골든 카드' 등 이름에 '황금'이 들어간 여러 정책을 추진해왔습니다.현대식 전함의 외형을 비판해온 트럼프 대통령은 이번 계획에 직접 관여하고 있으며, 새 함정 설계와 관련해 해군 관계자들과 여러 차례 대화를 나눴다고 관리들은 전했습니다.새로운 함대는 강력한 장거리 미사일을 탑재한 대형 전투함과 소형 호위함 등으로 구성될 예정입니다.특히 백악관과 미 국방부는 차세대 중장갑 전함 건조를 논의 중인 것으로 전해졌습니다.이 군함은 1만5천∼5만t 규모로, 극초음속 미사일 등 무기를 기존 구축함이나 순양함보다 많이 탑재할 수 있는 거로 전해졌습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 미 해군 창건 250주년 기념식 연설에서 "우리는 더 많은 함정을 설계하고 있으며, 해군 역사상 그 어느 때보다 많은 함정이 건조 중"이라고 말하기도 했습니다.트럼프 행정부가 해군력 증대에 나선 것은 중국 견제를 위해서입니다.중국은 신형 군함을 빠르게 건조하고 기존 함정도 현대화하고 있습니다.전문가들은 중국에 맞서기 위해 초대형 전투함이 꼭 필요한지를 두고 의견이 갈리지만 미군의 장거리 미사일 역량 확보가 태평양에서의 우위 유지에 핵심이라는 점에는 대체로 동의한다고 월스트리트저널은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)