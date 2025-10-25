'비서진' 김광규, 안은진에 "이야 키스신 부럽다···난 키스신 한 번도 안 해봤어" 부러움 폭발

김광규가 안은진을 부러워했다.



24일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 마이 스타를 만나기 위해 공항으로 간 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 비서진은 배우 안은진과 장기용의 수발을 위해 제주도 출장을 준비했다.



이에 이서진은 드라마 촬영이 제주도에게 계속하는 것인지 물으며 드라마 제목이 무엇인지 물었다. 안은진은 "키스는 괜히 해서"라고 제목을 밝혔고, 이서진은 "아 키스하고 시작되는 그런 로맨스구나"라고 드라마의 내용을 추측했다.



이에 김광규는 "그러면 1회 때 키스하겠네?"라고 물었다. 그러자 안은진은 "네. 1회 때 키스하고 키스를 많이 하는 드라마다. 도파민 폭발이다 뭐 그런 드라마다"라고 설명해 눈길을 끌었다.



이를 들은 김광규는 "이야 부럽다 키스신"이라고 부러움을 드러냈다. 이에 이서진은 김광규에게 키스신을 한 번도 안 해본 것이냐고 물었다. 그러자 김광규는 "한 번도 안 해봤어. 못 해봤어"라고 말했고, 안은진은 그런 김광규를 안타까워해 웃음을 자아냈다.



