노소영, 대법 이혼판결에 "지금 말씀드리는 건 적절치 않아"

▲ 노소영 아트센터 나비 관장이 24일(현지시간) 영국 런던 케임브리지대 아시아·중동학부에서 강연하고 있다.

최태원 SK그룹 회장과 이혼 소송에서 최근 대법원으로부터 불리한 판결을 받은 노소영 아트센터 나비 관장이 판결 결과에 말을 아꼈습니다.노 관장은 현지시간으로 어제 영국 케임브리지대 아시아·중동학부에서 한국 미술 관련 강연을 한 뒤 대법 판결 관련 질문에 "지금 그에 대한 말씀을 드리는 건 적절치 않은 것 같다"고 말했습니다.이달 16일 대법원은 최 회장의 상고를 받아들여 SK 측에 흘러 들어갔다는 노태우 전 대통령의 300억원 바자금을 전제로 한 2심 판단을 파기했습니다.앞서 2심은 노 전 대통령의 비자금이 최종현 선대회장 쪽으로 흘러 들어갔으며 선대회장의 기존 자산과 함께 당시 선경그룹 종잣돈이 됐다고 보고, 최 회장이 노 관장에게 재산 분할로 1조3천808억원을 지급하라고 판결했습니다.그러나 대법원이 2심 판단을 뒤집으면서 최 회장이 노 관장에게 지급해야 할 재산 분할 액수는 파기환송심 재판부가 다시 결정하게 됐습니다.노 관장은 이날 케임브리지대에선 AI 시대에 한국 미술이 가야 할 길에 대해 강연했습니다.(사진=연합뉴스)