건진법사 "샤넬백 등 김건희 전달…돌려받아 집에 숨겼다"

앵커



건진법사 전성배 씨가 김건희 여사 재판에 증인으로 나와서 통일교로부터 받은 명품 목걸이와 샤넬백을 김 여사 측에 전달하고 이를 다시 받아 보관한 경위 등을 증언했습니다. 이 물건들은 검찰과 특검의 압수수색에도 발견되지 않았었는데, 전 씨는 집에 숨겨놨었다고 털어놨습니다.



전연남 기자의 보도입니다.



기자



김건희 여사 4번째 재판에 증인으로 나온 건진법사 전성배 씨는 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 현안 청탁 대가로 받은 샤넬백과 6천만 원대 그라프 목걸이를 김 여사 측에 전달한 경위를 털어놨습니다.



2022년 4월과 7월 윤 씨로부터 금품을 전달받은 뒤, 자신의 처남을 시켜 김 여사의 최측근 유경옥 전 행정관에게 전달했다는 것입니다.



전 씨는 김 여사가 이런 방식을 제안했고, 전달 이후 잘 받았다는 취지의 연락까지 받았다고 증언했습니다.



그런데 지난해 갑자기 김 여사가 금품을 돌려주겠다고 연락해 다시 자신의 처남이 유 전 행정관을 통해 한꺼번에 받아왔고, 자신이 건넸던 샤넬백 2개가 가방 3개와 구두로 교환된 사실도 그때 알게 됐다고 말했습니다.



그동안 행방이 묘연했던 목걸이 등은 자택에 보관했는데 검찰과 특검이 수차례 압수수색한 곳이었습니다.



전 씨는 "3층 집이라 다 뒤지지 않으면 못 찾았을 것"이라며, "다른 지인에게 목걸이 등을 맡긴 적이 없다"고 설명했습니다.



전 씨는 수사기관에서 김 여사에게 금품을 전달한 적이 없고 모두 잃어버렸다고 한 진술을 뒤집은 이유에 대해 "재판에서만큼은 진실을 이야기하는 게 맞다"고 생각했다고 주장했습니다.



재판에서는 2022년 나토 순방 뒤 김 여사가 통일교 윤 전 본부장에게 감사 인사를 하는 통화 녹음 파일이 재생되기도 했습니다.



