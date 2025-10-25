1. 29일 한미·다음달 1일 한중 정상회담



이재명 대통령이 APEC 정상회의 개막을 앞둔 오는 29일 트럼프 미 대통령과 정상회담을 가질 예정인데 관세 협상 핵심 쟁점을 놓고 정상 간 담판이 이뤄질지 주목됩니다. 이어 다음 달 1일에는 시진핑 중국 국가주석과 첫 한중정상회담을 갖습니다.



2. "트럼프, 김정은 안 만난다…변동 있을 수는 있어"



트럼프 미국 대통령이 다음 주 한국 방문 기간 동안 김정은 북한 국무위원장을 만나는 일정이 현재는 없다고 미국 측이 밝혔습니다 하지만 변동이 있을 수 있다고 여지를 남겼습니다.



3. '갭투자 논란' 이상경 국토부 차관 사의 표명



이상경 국토부 차관이 부동산 대책 관련 발언과 갭투자 논란 끝에 사의를 표명했습니다. 이재명 대통령은 이르면 오늘(25일) 사의를 수용할 방침으로 알려졌습니다.



4. 진술 바꾼 건진 "통일교 샤넬백 김건희에 전달"



건진법사 전성배 씨가 김건희 여사 재판 증인으로 나와 김 여사에게 통일교로부터 받은 샤넬 가방과 고가의 목걸이를 전달했고 다시 돌려받아 보관했다고 증언했습니다. 이 물건들은 검찰과 특검이 수차례 압수수색했던 전 씨 집에 숨겨져 있었습니다.