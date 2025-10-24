[딥빽] 트럼프와 시진핑, 한국서 '세기의 결전'…APEC 계기 미중 정상회담에서 서로 꺼내들 최종 요구는?

경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의.



이를 계기로 미중 정상회담을 비롯해 한미·한중·한일정상회담이 잇따라 열릴 예정입니다.



특히 트럼프 행정부 2기 출범 이후 처음 열리는 미중 정상회담에서 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 어떤 대화를 나눌지 주목이 되는데요.



미국과 중국 양측이 무엇을 요구하고 양보할지, 예상되는 핵심 쟁점을 무역과 안보 두 측면에서 각각 짚어봤습니다.



이외에도 한미·한중정상회담에서의 핵심 의제까지, 여러 전문가들 인터뷰와 또 외신 자료 분석을 토대로 알아봤습니다.



국제이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽, 지금 함께 보시죠.



※ 인터뷰 : 강준영 한국외대 국제대학원 교수, 민정훈 국립외교원 교수, 박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원



