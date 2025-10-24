'한-캄보디아 스캠 공동대응팀' 설립 위한 첫 회의…"조속 출범"

▲ '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀' 설립 1차 회의

박일 캄보디아 내 재외국민 정부대표는 프놈펜에서 속 펄 캄보디아 내무부 차관과 '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀(가칭)' 설립을 위한 1차 회의를 가졌습니다.지난 17일 정부합동대응팀 단장인 김진아 외교부 2차관과 써 쏘카 부총리 겸 내무부장관 은 '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀' 설립에 합의한 바 있습니다.외교부에 따르면 박 대표는 일주일 만에 1차 회의를 가진 것은 양국의 온라인스캠 문제 대응을 위한 강력한 공조 의지를 보여주는 것이라고 평가하고, 향후 협의를 통해 조속히 공동대응팀이 출범해 업무를 시작할 수 있길 희망한다고 언급했습니다.속 펄 차관은 가급적 이른 시일 내에 공동대응팀이 출범해 캄보디아 내 한국 국민에 대한 보호를 한층 강화할 수 있도록 적극 협조해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.양국 대표단은 오늘(24일) 회의에서 공동대응팀의 공식 명칭, 구체 운영 방안 등에 대해 의견을 교환하고 가급적 다음 주 중에 2차 회의를 개최하기로 했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)