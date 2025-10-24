뉴스

'한-캄보디아 스캠 공동대응팀' 설립 위한 첫 회의…"조속 출범"

김아영 기자
작성 2025.10.24 19:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'한-캄보디아 스캠 공동대응팀' 설립 위한 첫 회의…"조속 출범"
▲ '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀' 설립 1차 회의

박일 캄보디아 내 재외국민 정부대표는 프놈펜에서 속 펄 캄보디아 내무부 차관과 '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀(가칭)' 설립을 위한 1차 회의를 가졌습니다.

지난 17일 정부합동대응팀 단장인 김진아 외교부 2차관과 써 쏘카 부총리 겸 내무부장관 은 '한-캄보디아 온라인스캠 공동대응팀' 설립에 합의한 바 있습니다.

외교부에 따르면 박 대표는 일주일 만에 1차 회의를 가진 것은 양국의 온라인스캠 문제 대응을 위한 강력한 공조 의지를 보여주는 것이라고 평가하고, 향후 협의를 통해 조속히 공동대응팀이 출범해 업무를 시작할 수 있길 희망한다고 언급했습니다.

속 펄 차관은 가급적 이른 시일 내에 공동대응팀이 출범해 캄보디아 내 한국 국민에 대한 보호를 한층 강화할 수 있도록 적극 협조해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.

양국 대표단은 오늘(24일) 회의에서 공동대응팀의 공식 명칭, 구체 운영 방안 등에 대해 의견을 교환하고 가급적 다음 주 중에 2차 회의를 개최하기로 했습니다.

(사진=외교부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지