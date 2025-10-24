김범석 쿠팡 의장, 또 국감 불출석 사유서…"해외 일정과 겹쳐"

▲ 김범석 쿠팡 의장

쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 오는 28일 국회 정무위원회의 종합 감사에도 증인으로 못 나온다는 의사를 밝혔습니다.취재진에 따르면 김 의장은 이날 국회 정무위원장에게 '증인 불출석 사유서'를 제출했습니다.김 의장은 사유서를 통해 "해외 거주 중"이라며 "28일 글로벌 비즈니스 일정이 사전에 확정돼 있어 일정 변경이 어려울 뿐 아니라 대체가 불가능해 부득이 출석이 불가하다"고 밝혔습니다.앞서 국회 정무위원회는 김범석 쿠팡Inc 의장이 해외 체류를 이유로 지난 14일 국감에 나오지 않자 오는 28일 종합감사 증인으로 다시 채택했습니다.정무위는 쿠팡의 대만 사업과 쿠팡플레이 스포츠패스 요금, 온라인 플랫폼 불공정 거래 등과 관련한 질의를 할 것으로 예상됐습니다.그러나 김 의장이 또다시 못 나온다고 하자 정무위는 고발 등 법적 조치를 검토할 예정으로 전해졌습니다.김 의장은 올해 1월 21일 열린 국회 환경노동위원회의 '쿠팡 택배 노동자 심야 노동 등 근로조건 개선을 위한 청문회'에도 증인으로 불참해 질타받았습니다.당시 김 의장은 미국 워싱턴 DC에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 취임식 참석을 이유로 불출석 사유서를 냈습니다.(사진=쿠팡 제공, 연합뉴스)