이 대통령 '보수심장' 대구서 타운홀미팅…미래 경제 방안 소개

▲ 이재명 대통령이 24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(24일) 취임 후 처음으로 '보수의 심장' 대구를 찾아 시민 300명과 만났습니다.이 대통령은 이날 대구 엑스코에서 열린 타운홀미팅에서 메디시티·인공지능(AI) 로봇수도·모빌리티 산업 등 미래 경제 발전 방안을 소개했습니다.이어 지역 정책 토론을 통해 취수원 및 군 공항 이전 문제 등 대구 주민 '숙원'에 속하는 현안에 관해서도 두루 의견을 교환했습니다.보수의 텃밭으로 불리는 대구 지역 주민의 목소리를 경청하고 최대한 해법을 찾겠다고 약속함으로써 '모두의 대통령이 되겠다'는 취임 당시의 약속을 지키려는 행보로 풀이됩니다.한 참석자가 대구의 취수원 이전이 시급하다는 말을 꺼내자 이 대통령은 "대구·경북의 중요한 현안 중 하나라 환경부에 지시해 꽤 오랫동안 점검 중"이라고 답했습니다.강의 표면수가 아닌 지하의 물을 취수하는 시스템도 검토하고 있다고 말했습니다.군 공항 이전과 관련해서는 "쉽게 약속하기는 어렵지만, 충분히 검토해서 실현 가능하게 검토하겠다"며 "아직 준비가 충분히 되지 않아 말씀드리지 못하는 점을 이해해달라"고 양해를 구하기도 했습니다.이 밖에도 한 중학생 학부모가 '중학생부터 교육감 투표권을 달라'고 제안하자 "충분히 할 만한 주장"이라며 "중고등학생과 18세 이상의 투표 성향 차이 등을 한번 대통령실에서 조사해보자"며 관심을 보였습니다.산청 산불 진화 중 순직한 소방공무원의 딸이 제도개선을 요청하자 "다시는 올봄 같은 대형 화재, 참사가 발생하지 않게 하겠다"고 약속했습니다.끝으로 이 대통령은 "우리 사회가 너무 극단적으로 분열하고 대립하고 갈등하고 적대화되는 것, 혐오와 증오가 횡행하는 것이 정말 위험하다"며 "다름을 인정하고 존중해야 나도 인정받고 존중받는다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)