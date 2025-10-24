내란특검, 추경호 의원에 소환일 통보…"박성재 혐의 보강 중"

▲ 박지영 특검보

내란특검팀이 오늘(24일) 추경호 전 국민의힘 원내대표에게 피의자 조사 일정을 정해 통보했다고 밝혔습니다.박지영 특검보는 오늘 브리핑에서 "소환 조사 일정과 관련해 추 전 원내대표 측에서 제시한 의견을 검토해 (조사) 일자를 통보했다"며 "다만 구체적 소환 일정은 공개하지 않을 방침"이라고 말했습니다.앞서 특검팀은 추 전 원내대표에게 최근 출석일을 통보했으나 추 전 원내대표가 국회 국정감사 일정 등을 고려해 조사 일시를 정해달라는 의견을 전달해와 소환 날짜를 조율 중이라고 밝혔습니다.추 전 원내대표는 지난해 비상계엄 선포 당시 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있습니다.특검팀은 그를 내란 중요임무 종사와 직권남용 권리행사 방해 혐의 피의자로 입건한 상태입니다.어제 2차 조사를 마친 박성재 전 법무부 장관의 경우 추가로 확보한 압수물을 분석해 혐의를 보강한 뒤 구속영장을 재청구한다는 방침입니다.박 특검보는 오늘 법무부 교정본부 산하 부서들에 대해 추가 압수수색에 나선 것과 관련해 "위법성 인식 입증을 위해 당연하다고 생각하는 부분도 현출이 필요하고, 그 과정에서 관계자들을 조사하다 보면 추가 압수수색 필요성이 생기기도 한다"고 배경을 설명했습니다.그러면서 "관련된 모든 것을 현출시키고 싶은 마음에 압수수색이 좀 더 세밀하게 이뤄지고 있다"며 "압수수색 대상 또는 기간을 늘리기도 한 것으로 알고 있다"고 덧붙였습니다.특검팀은 어제 박 전 장관을 오후 3시쯤부터 10시간가량 조사하면서 준비한 질문을 모두 소화한 것으로 전해졌습니다.지난 15일 특검팀이 박 전 장관에 대해 내란 중요임무 종사 등 혐의로 청구한 구속영장이 기각된 이후 첫 조사였습니다.특검팀은 박 전 장관이 비상계엄 선포 이후 법무부 실·국장 회의를 소집하고 합동수사본부 검사 파견 검토 및 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하는 등 윤 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담했다고 보고 있습니다.특검팀은 앞서 2차례 조사한 조태용 전 국가정보원장의 경우 내주 중으로 3차 소환 조사에 나설 방침이라고 밝혔습니다.조 전 원장은 계엄 선포 당시 국회 보고 의무를 따르지 않고 국가정보원 CCTV 영상을 국민의힘 측에만 제공해 정치 중립 의무를 위반한 혐의 등을 받습니다.