[단독] "제발 신고 좀" 다급한 구조 요청…범죄단지 내부 모습

<앵커>



캄보디아 납치 감금 사태 소식으로 이어갑니다. 현지에 있는 저희 취재진에게, 자신이 감금됐다며 구해달라는 다급한 요청이 들어왔습니다. 현지 연결해서 자세한 소식 알아보겠습니다.



최승훈 기자, 구조 요청 내용부터 전해주시죠.



<기자>



저희 취재진이 SNS 메시지를 통해 A 씨로부터 다급한 구조 요청을 받은 건 오늘(24일) 오전입니다.



A 씨는 자신이 캄보디아 모처에 감금된 한국인이라며 현지 대사관에 신고해 달라고 요청했는데요.



저희는 A 씨로부터 인적사항과 감금 위치, 영상, 신고 내용 등을 받아 이를 주캄보디아 한국대사관에 전달했습니다.



A 씨가 구조되기 전이라 현재 상황 등을 자세하게 말씀드릴 수 없지만, 대사관 측은 A 씨와 그리고 국내에 있는 A 씨 가족 등과 접촉하며 현지 당국과 어떻게 구조에 나설지를 논의하고 있는 걸로 알려졌습니다.



<앵커>



이런 일에 빨리 대응하는 게 중요할 텐데 우리 대사관이 제때 대처할 여력은 있는 겁니까?



<기자>



우리 경찰청은 주캄보디아 한국대사관에서 근무할 경찰 협력관 2명을 최근 추가 선발했습니다.



이제 우리 파견 경찰관이 5명으로 늘어난 건데요.



올해만 캄보디아에서 접수된 감금 신고 건수가 330여 건이기 때문에 이를 감당하기엔 턱없이 부족한 숫잡니다.



'코리안 데스크' 설치는 캄보디아 정부의 반대로 불발돼 범죄를 뿌리 뽑기 위한 특별 대책이 필요하단 지적이 나오고 있습니다.



<앵커>



그리고 최 기자, 범죄단지 안도 직접 둘러봤다고요?



<기자>



캄보디아 프놈펜 인근 대표적 범죄단지인 태자단지를 둘러봤는데, 모든 시설이 갖춰져 있는 작은 마을 같았습니다.



대형 식당부터 병원, 미용실, 휴대전화 매장, 심지어 술집까지 있었습니다.



[범죄단지 안에는 이렇게 노란색 간판이 달려 있는데, 안에서 맥주를 팔던 것으로 보입니다. 휴대전화 가게까지 있어. 안에 보면 무전기나 키보드, 이런 것들이 그대로 남아 있네. 미용실까지 있습니다. 머리 감는 곳이 엄청 많아요. 안에 침대가, 병실 침상 같은 게 있고. 그 맞은편에는 의약품들이 저렇게 가득 쌓여 있습니다.]



범죄 단지를 둘러싼 담벼락 위에는 철조망이 둘러쳐져 있고 CCTV까지 설치돼 있습니다.



[(헉 여기.) 여기에 한국인 신분증까지 그대로. 이거 신용카드입니다. 한국 신용카드.]



현지 경찰의 단속을 피해 범죄조직이 급하게 도주한 정황들을 직접 확인할 수 있었습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 박진훈)