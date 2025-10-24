APEC '슈퍼위크'…29일 한미·30일 미중·1일 한중

<앵커>



경주에서 열리는 아시아태평양 경제협력체, APEC 정상회의가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 우리나라에서 APEC 정상회의가 열리는 건 지난 2005년 이후 20년 만으로, 주최국인 우리나라와 미국, 중국, 일본 등 21개 회원국 가운데 16개 나라의 정상급 인사들이 모입니다. 각국의 정상회담도 잇따라 열립니다. 먼저 다음 주 수요일인 29일, 이재명 대통령과 미국 트럼프 대통령이 두 번째 정상회담을 갖습니다. 30일, 목요일엔 트럼프 2기 출범 이후 처음으로 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 만납니다. 다음 달 1일, 토요일에는 이 대통령과 시 주석의 첫 한중 정상회담이 열리고, 이 대통령과 새로 취임한 다카이치 일본 총리도 첫 정상회담을 가질 걸로 보입니다. 여기에 북미 정상의 깜짝 회동이 성사될지도 초미의 관심사로 떠올랐습니다.



경주에서 펼쳐질 글로벌 정상외교의 현장 APEC '슈퍼 위크', 먼저 강민우 기자가 전하겠습니다.



APEC 정상회의 공식 개막 이틀 전인 오는 29일 오후, 한미 정상이 경주에서 주요국 연쇄 정상회담의 첫 테이프를 끊습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 트럼프 대통령은 현지시간 수요일(29일) 오전, 부산으로 이동해 이재명 대통령과 양자회담을 갖습니다.]



[위성락/국가안보실장 : 미국과는 역대 최단 기간 내에 정상 간 상호 방문을 완성하고.]



3,500억 달러 대미 투자액의 구성 방안 등 관세협상이 한미 회담의 최대 의제입니다.



회담 이후에는 이재명 대통령이 국빈으로 한국을 방문한 트럼프 미국 대통령에게 무궁화대훈장을 수여하는 등 국빈 행사도 이어질 전망입니다.



역시 국빈 방한인 시진핑 중국 국가주석과의 첫 한중 정상회담은, APEC 정상회의 폐막 직후인 다음 달 1일 오후, 경주에서 열립니다.



[위성락/국가안보실장 : 11년 만에 중국 정상의 국빈 방문으로 한중 관계를 복원하는 기반을 마련하는….]



다카이치 사나에 일본 신임 총리와의 첫 한일 정상회담도 추진되고, 캐나다 등 다른 회원국 정상들과의 양자회담도 APEC 기간 이어집니다.



미국 측이 추진해 온 걸로 알려진, 북미 정상 판문점 깜짝만남의 성사 가능성과 관련해선, "새로운 동향은 아직 없다"고 위성락 국가안보실장은 오늘 말했습니다.



'APEC 슈퍼위크'를 앞두고, 이 대통령은 아세안 정상회의 참석차, 모레부터 이틀간 말레이시아 쿠알라룸푸르로 갑니다.



그곳에서 한미일 정상들끼리의 사전 약식회동이 이뤄질지도 주목됩니다.



