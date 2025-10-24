강호동 농협회장 "홈플러스 인수 검토 안 해…우리 짐도 버거워"

▲ 강호동 농업협동조합중앙회 회장이 24일 서울 여의도 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.
강호동 농협중앙회장이 오늘(24일) 농협의 홈플러스 인수 가능성에 대해 "내부적으로 검토한 것은 없다"고 밝혔습니다.
강 회장은 이날 농림축산식품해양수산위원회의 국정감사에서 더불어민주당 소속 어기구 위원장으로부터 "농협에서 홈플러스를 인수하면 어떻겠느냐는 보도가 있는데 인수를 검토한 적 있느냐"는 질문에 "여러 문의가 오고 여러 이야기가 거론됐지만 농협 내에서 직접 거론한 적은 없다"면서 이같이 답했습니다.
인수를 검토할 의향은 있는지 묻는 말에는 "홈플러스를 거론하는 것 자체가 적절하지 않다"고 말했습니다.
강 회장은 농협의 유통사업이 너무 어렵기 때문이라면서 "농협유통과 하나로유통이 연간 400억 원씩 800억 원 적자가 나고 직원 200명 이상을 구조조정했다"고 설명했습니다.
홈플러스는 기업회생 절차를 밟으면서 M&A(인수합병)를 추진 중입니다.
어 위원장이 공익적 관점에서 홈플러스를 인수하는 방안을 검토하라고 재차 당부하자 강 회장은 "잘 알겠다"고만 답했습니다.
더불어민주당 송옥주 의원도 홈플러스가 5만 농가가 납품하는 대형 농축산물 소비처라면서 농협이 인수하는 것을 검토하라고 제안했습니다.
강 회장은 "홈플러스의 어려움을 잘 알지만, 농협의 어려움도 있다"면서 "우리가 짊어질 짐도 버거워서 못 지는데 남의 짐을 지라고 하면…"이라고 강조했습니다.
송 의원이 인수를 검토하라고 다시 요구하자 강 회장은 "한번 보겠다"고 말했습니다.
