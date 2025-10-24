강호동 농협회장 "홈플러스 인수 검토 안 해…우리 짐도 버거워"

▲ 강호동 농업협동조합중앙회 회장이 24일 서울 여의도 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

강호동 농협중앙회장이 오늘(24일) 농협의 홈플러스 인수 가능성에 대해 "내부적으로 검토한 것은 없다"고 밝혔습니다.강 회장은 이날 농림축산식품해양수산위원회의 국정감사에서 더불어민주당 소속 어기구 위원장으로부터 "농협에서 홈플러스를 인수하면 어떻겠느냐는 보도가 있는데 인수를 검토한 적 있느냐"는 질문에 "여러 문의가 오고 여러 이야기가 거론됐지만 농협 내에서 직접 거론한 적은 없다"면서 이같이 답했습니다.인수를 검토할 의향은 있는지 묻는 말에는 "홈플러스를 거론하는 것 자체가 적절하지 않다"고 말했습니다.강 회장은 농협의 유통사업이 너무 어렵기 때문이라면서 "농협유통과 하나로유통이 연간 400억 원씩 800억 원 적자가 나고 직원 200명 이상을 구조조정했다"고 설명했습니다.홈플러스는 기업회생 절차를 밟으면서 M&A(인수합병)를 추진 중입니다.어 위원장이 공익적 관점에서 홈플러스를 인수하는 방안을 검토하라고 재차 당부하자 강 회장은 "잘 알겠다"고만 답했습니다.더불어민주당 송옥주 의원도 홈플러스가 5만 농가가 납품하는 대형 농축산물 소비처라면서 농협이 인수하는 것을 검토하라고 제안했습니다.강 회장은 "홈플러스의 어려움을 잘 알지만, 농협의 어려움도 있다"면서 "우리가 짊어질 짐도 버거워서 못 지는데 남의 짐을 지라고 하면…"이라고 강조했습니다.송 의원이 인수를 검토하라고 다시 요구하자 강 회장은 "한번 보겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)