'극장판 체인소 맨: 레제편', 250만 돌파 눈앞…5주 차도 굳건한 예매율

일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'이 개봉 5주 차에도 예매율 1위 자리를 지키며 누적 관객 250만 돌파에 도전한다.



24일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '극장판 체인소 맨: 레제편'은 23.3%의 예매율, 7만 5천 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위를 지키고 있다. 차주 개봉을 앞둔 '퍼스트 라이드'가 18.2%의 예매율로 '극장판 체인소 맨: 레제편'을 추격하고 있지만, 이번 주말만큼은 정상 수성이 확실해 보인다.



지난달 24일 개봉한 '극장판 체인소 맨: 레제편'은 '어쩔수가없다', '보스'에 밀려 줄곧 2,3위권에 머물러 있다가 개봉 18일 만인 10일 11일 박스오피스 1위에 오르는 기염을 통했다. 이후 2주 연속 주말 박스오피스 1위 자리를 꿰차며 누적 관객 230만 명을 돌파했다. 지금과 같은 기세라면 이번 주중 250만 돌파가 확실시된다. 놀라운 뒷심을 발휘하고 있는 '극장판 체인소 맨: 레제편'이 300만 돌파를 이뤄낼 지도 관심이 모아진다.



'극장판 체인소 맨: 레제편'은 후지모토 타츠키의 원작 만화 '체인소 맨' 중 가장 큰 사랑을 받은 '레제편'을 스크린으로 옮긴 작품이다. 압도적인 작화 퀄리티를 입증한 제작사 MAPPA가 제작을 맡았으며, TV 시리즈에서 감각적인 연출력을 선보인 요시하라 타츠야 감독이 메가폰을 잡아 한층 더 화려하고 밀도 높은 액션을 구현했다.



