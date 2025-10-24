[단독] 이 대통령 "한국인 건들면 패가망신한단 걸 보여줘야" (D리포트)

이재명 대통령이 최근 캄보디아 등지에서 발생한 한국인 대상 범죄와 관련, "이 기회에 뿌리 뽑아야 한다"며, 정부 부처에 강경한 대응을 지시했습니다.



이 대통령은 어제(23일) 오후, 민생침해 초국가범죄 근절 관련 회의를 주재하고 국제적 불법 조직에 의한 한국인 대상 마약, 스캠, 도박 등 범죄 대응책을 논의했습니다.



SBS 취재를 종합하면, 이 대통령은 이 자리에서 "앞으로 국제범죄조직이 한국인을 건들고 범죄 행위에 끌어들이면 패가망신하는 걸 보여줘야 한다", "범죄 집단이 한국에 얼씬도 거리지 못하게 해야 한다"고 강조했습니다.



이 대통령은 또, "이 기회에 이러한 범죄를 반드시 뿌리 뽑아야 한다"며, '초국가범죄 특별대응본부'에 대한 전폭적인 지원도 약속한 것으로 확인됐습니다.



회의에 참석한 각 부처 관계자들은 구체적인 대응 방안들을 보고했습니다. 외교 채널을 통한 지원(외교부), 적극적 범죄인 송환(법무부), 국제 범죄 조직에 대한 정보수집(국가정보원), 체계적 수사와 인터폴 등을 통한 범죄조직 추적(경찰), 범죄에 활용되는 대포통장 거래 중지(금융위원회) 등이 제시된 것으로 알려졌습니다.



캄보디아 범죄단지 사건으로 국민적 우려가 커지고 있는 가운데, 사건 배후로 의심되는 중국인 범죄조직들이 자신들의 거점을 미얀마 등 주변 국가로 옮기는 정황도 포착됐습니다. 범죄 행각이 사라지지 않고 이들 조직의 근거지만 달라지는 '풍선 효과'에 대한 우려도 나옵니다.



이 대통령의 이번 강경한 발언은 이처럼 초국가적으로 벌어지는 범행을 범정부 차원에서 체계적으로 대응해 한국인이 범죄 대상에 오르거나 범죄에 가담·연루되는 걸 원천적으로 막겠다는 의지로 풀이됩니다.



