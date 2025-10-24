[8뉴스 예고] APEC D-7…한미·한중 정상회담 일정 확정

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. APEC D-7…한미·한중 정상회담 일정 확정



APEC 정상회의가 이제 일주일 앞으로 다가왔습니다. 한미·한중 정상회담 등 주요 회담 일정이 속속 확정되고 있고, G2, 미-중 정상의 만남에도 세계의 이목이 쏠리고 있습니다. 현장 준비 상황과 주요 의제들 짚어봅니다.



2. 10·15 대책 일주일…매물 '쏙' 전세 '불안'



10·15 부동산 대책 이후 서울 아파트 매물이 크게 줄었습니다. 전세 물건도 줄면서 가격 불안 조짐이 커지고 있습니다.



3. 텅 빈 '태자단지' 들어가 보니…'체계적 운영'



캄보디아의 대형 범죄단지 중 한 곳인 태자단지에 저희 취재진이 들어갔습니다. 미용실과 약국, 술집 등 다양한 시설을 갖추고 체계적으로 운영된 흔적이 그대로 남아 있었습니다.



4. 법무부 "'관봉권 띠지'·'쿠팡 외압' 상설특검 추진"



관봉권 띠지 분실 사건과 '쿠팡 외압' 의혹에 대해 법무부가 상설 특검을 추진하기로 했습니다. 법무부는 "그간 검찰의 자체적 노력에도 의혹이 명확히 해소되지 않고 있다"며 특검 추진 이유를 설명했습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.