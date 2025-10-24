삼성전자·SK하이닉스, 합산 시가총액 사상 첫 1천조 원 돌파

▲ 24일 서울 영등포구 여의도 한국거래소 홍보관에 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 표시돼 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시가총액이 사상 처음으로 1천조 원을 넘어섰습니다.한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이날 장마감 기준으로 삼성전자와 삼성전자우 시가총액은 각각 584조 8천600억 원과 63조 5천640억 원으로 집계됐습니다.SK하이닉스 시가총액도 371조 2천810억 원으로 전날(348조 3천490억 원)보다 22조 9천320억 원 증가했습니다.세 종목 시가총액을 모두 합친 금액은 1천19조 7천50억 원이었습니다.이날 삼성전자는 전장보다 2.38% 오른 9만 8천800원에, SK하이닉스는 6.58% 급등한 51만 원에 장을 마쳤습니다.간밤 미국 뉴욕증시는 3대 지수가 동반 상승하며 장을 마쳤습니다.다우존스30산업평균지수는 0.31% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.58%와 0.89%씩 상승했습니다.특히 인공지능(AI) 및 반도체 관련 종목으로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 2.54% 급반등 하며 전날 낙폭을 회복했으며, 시가총액 1조 달러 이상 거대 기술기업도 모두 상승하는 모습을 보였습니다.그런 흐름을 이어받아 상승 출발한 코스피는 대형 반도체주를 중심으로 장중 오름폭을 확대, 전장보다 96.03포인트(2.50%) 오른 3,941.59로 장을 마쳤습니다.개인이 2조 59억 원을 순매도하며 매물 폭탄을 쏟아냈지만, 기관과 외국인이 각각 1조 4천50억 원과 5천908억 원을 순매수하며 지수를 끌어올렸습니다.기관 중에선 금융투자(1조 821억 원)와 사모펀드(2천543억 원), 연기금(730억 원) 등의 순매수 규모가 상대적으로 크게 나타났습니다.(사진=연합뉴스)