동두천서 50대 환경미화원 청소 중 숨져…노조 '산업재해' 주장

경기 동두천시 소속 50대 환경미화원이 청소 작업 중 쓰러져 숨졌습니다.어제(23일) 오전 9시 15분쯤 동두천시 지행동의 한 초등학교 인근 인도에서 청소 작업을 하던 50대 남성 A 씨가 쓰러졌습니다.심정지 상태로 발견된 A 씨는 출동한 구급대원에 의해 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.A 씨는 동두천시 소속 공무직 환경미화원으로, 혼자 청소 작업을 하던 중 쓰러진 것으로 조사됐습니다.민주노총 공공연대노조 소속이었던 A 씨는 지난해 동료 환경미화원 3명이 퇴직했음에도 시청이 인력 충원을 하지 않은 것에 문제를 제기하며 시청 앞에서 서명운동과 집회에 참여해 왔으며 최근 과로를 호소해 온 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨의 시신을 국립과학수사연구원 부검을 의뢰하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.이번 사건에 대해 민주노총 공공연대노조 경기본부 동두천지부는 입장문을 내고 "이번 죽음은 예고된 산업재해"라며 "퇴직 인원을 충원하지 않고 과중한 노동을 떠넘긴 결과가 결국 한 노동자의 생명을 앗아갔다"고 주장했습니다.노조는 "또다시 이런 비극이 반복되지 않도록 인력 충원과 안전한 노동환경 구축을 서둘러야 한다"며 즉각적인 진상조사와 관련자 처벌을 요구했습니다.(사진=연합뉴스)