시진핑, 이달 30일부터 2박 3일 방한…11년 만의 국빈 방문

▲ 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 오는 30일부터 2박 3일 일정으로 한국을 국빈 방문한다고 중국 외교부가 오늘(24일) 발표했습니다.시 주석의 국빈 방한은 박근혜 전 대통령 시절인 2014년 이후 11년 만입니다.중국 외교부는 오늘 "대한민국 이재명 대통령의 초청에 응해 시진핑 국가주석이 10월 30일부터 11월 1일까지 한국 경주에 가서 아시아태평양경제협력체(APEC) 제32차 비공식 정상회의에 참석하고, 한국에 대한 국빈 방문을 진행한다"고 밝혔습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 "중국과 한국은 이웃 국가이자 협력 파트너"라며 "중국은 중한 관계를 중시하고, 대(對) 한국 정책은 안정성과 연속성을 유지하고 있다"고 말했습니다.궈 대변인은 "이번 방문은 시진핑 주석이 11년 만에 한국에서 진행하는 국빈 방문이며, 이재명 대통령 취임 후 중한 정상의 첫 만남"이라고 설명했습니다.그는 "중국은 한국과 함께 수교의 초심을 지키고 선린 우호와 호혜 윈윈을 견지하면서 중한 전략적 협력 동반자 관계의 끊임없는 전진·발전을 추동할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.시 주석은 이번 국빈 방문 기간 도널드 트럼프 미국 대통령(30일), 이재명 대통령(11월 1일)과 연쇄 정상회담을 열 예정입니다.차기 APEC 정상회의 개최국 정상으로서 이번 APEC 연설도 예정돼 있습니다.