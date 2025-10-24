오세훈 "정부가 제초제 뿌려놓은 듯…재개발·재건축 방해"

<앵커>



오세훈 서울시장이 정부의 10·15 부동산 대책에 연일 날을 세우고 있습니다. 서울 노원구 재개발 현장을 찾은 오 시장은 정비 사업을 통해 중장기적인 주택 공급을 추진하던 서울시 구상에 정부가 "제초제를 뿌려놓은 것 같다"고 비판했습니다.



이번 주 서울 소식, 김덕현 기자가 전해드립니다.



<기자>



서울 노원구의 상계5구역 재개발 사업 현장입니다.



소방차가 지나다닐 수 없는 좁은 골목길 등 구역 노후도가 98%에 달하는데, 지난 2009년 조합 설립 이후 이곳의 정비 사업은 공사비 문제 등 부침을 이어왔습니다.



[허원무/상계5구역 재개발조합장 : 내일이면 어떻게 무너질지 모르는 환경의 건물에서 240여 가구가 살고 계세요. 집 거래도 안 돼요. 누가 와서 살 수도 없는 지역입니다.]



지난달 서울시가 발표한 용적률 완화 등 지원 정책에 힘입어 오는 2029년 착공, 2033년 완공을 목표로 했지만, 강력한 규제를 골자로 한 정부의 부동산 대책으로 경제성이 떨어지면서 사업이 다시 무산될 수 있단 우려가 덮친 겁니다.



국민의힘 지도부와 함께 현장을 찾은 오세훈 서울시장은 정비사업을 통한 중장기 주택 공급 구상에 정부가 큰 차질을 줬다고 날을 세웠습니다.



[오세훈/서울시장 : 참담한 심정을 가눌 수가 없습니다. 지난 4년 동안 씨 뿌리고 줄기 올라오는 것을 (정부가) 전부 쳐내고 제초제까지 뿌려놓은 듯한 느낌이 드는….]



주민과 정비조합, 서울시가 호흡을 맞추는 게 중요하다고 말한 오 시장은, 기존 계획대로 인허가 절차 등 규제 철폐와 현장 갈등 해결에 힘을 보태겠다고 밝혔습니다.



---



오는 31일 핼러윈데이를 앞두고 서울시가 특별 안전 대책을 마련했습니다.



이태원과 홍대 관광특구 등 인파 밀집이 예상되는 서울 시내 14곳이 대상입니다.



서울시는 단위 면적당 인파 숫자를 자동으로 측정해 위험 신호를 알리는 인파 감지 CCTV를 활용하는 한편, 대상 지역에 담당 인력과 안전 펜스를 배치하고 임시대피소와 응급 차량 등을 운영할 계획입니다.



(영상취재 : 김원배, 영상편집 : 우기정)