[속보] 법무부 "'관봉권 폐기·쿠팡 불기소' 상설특검 수사 결정"

▲ 법무부 청사

법무부는 오늘(24일) 관봉권 폐기와 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 등 검찰 수사 과정에서 불거진 두 가지 의혹에 대해 "특별검사의 수사가 필요하다고 결정했다"고 밝혔습니다.법무부는 오늘 오후 언론 공지를 통해 "법무부 장관은 관봉권 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 등 사건과 관련해 독립적인 지위를 가지는 특별검사의 수사가 필요하다고 결정했다"고 알렸습니다.법무부는 "검찰이 그동안 위 의혹들에 대해 가능한 자원을 활용해 충실히 경위를 파악하고자 했으나, 국민들이 바라보시기에 여전히 대부분의 의혹이 명확히 해소되지 않고 논란이 지속되는 측면이 있다"고 설명했습니다.이어 "법무부 장관은 독립적인 제3의 기관이 객관적인 사실관계를 확인하고 그 진상과 책임 소재를 명확히 규명할 필요가 있다고 판단했다"며 "법률에 따른 상설특검의 수사를 결정했다"고 강조했습니다.그러면서 법무부는 "국회 특별검사후보추천위원회의 특별검사 후보자 추천 등 후속 절차가 진행될 예정인 바, 특별검사에 적극 협조해 이 사건 실체가 명명백백히 규명될 수 있도록 적극 협력하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=법무부 제공, 연합뉴스)