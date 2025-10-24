뉴스

[속보] 법무부 "'관봉권 폐기·쿠팡 불기소' 상설특검 수사 결정"

법무부 청사 (사진=법무부 제공, 연합뉴스)
▲ 법무부 청사

법무부는 오늘(24일) 관봉권 폐기와 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 등 검찰 수사 과정에서 불거진 두 가지 의혹에 대해 "특별검사의 수사가 필요하다고 결정했다"고 밝혔습니다.

법무부는 오늘 오후 언론 공지를 통해 "법무부 장관은 관봉권 폐기 의혹과 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹 등 사건과 관련해 독립적인 지위를 가지는 특별검사의 수사가 필요하다고 결정했다"고 알렸습니다.

법무부는 "검찰이 그동안 위 의혹들에 대해 가능한 자원을 활용해 충실히 경위를 파악하고자 했으나, 국민들이 바라보시기에 여전히 대부분의 의혹이 명확히 해소되지 않고 논란이 지속되는 측면이 있다"고 설명했습니다.

이어 "법무부 장관은 독립적인 제3의 기관이 객관적인 사실관계를 확인하고 그 진상과 책임 소재를 명확히 규명할 필요가 있다고 판단했다"며 "법률에 따른 상설특검의 수사를 결정했다"고 강조했습니다.

그러면서 법무부는 "국회 특별검사후보추천위원회의 특별검사 후보자 추천 등 후속 절차가 진행될 예정인 바, 특별검사에 적극 협조해 이 사건 실체가 명명백백히 규명될 수 있도록 적극 협력하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=법무부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
