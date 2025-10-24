'숨결·꿈결·바람결'…2025 충북교육박람회 개막

<앵커>



충북교육의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 충북교육박람회가 충북교육문화원에서 닷새간의 일정으로 열리고 있습니다.



김민영 기자입니다.



<기자>



[지금 실패해서 계속해서 노력하면요, 꿈을 찾으실 거거든요?]



독서 지원 프로그램인 '언제나 책봄' 활동에서 책을 읽고, 필사한 것을 통해 이제는 친구들에게 마음의 양식을 나눕니다.



[이시은/증평여중 1학년 : '언제나 책봄'에서 마음에 드는 문장을 뽑아서 그 문구를 활용해서 고민 상담을 하고 있는데요. 많은 사람들의 고민을 들어보니까 저도 도움이 많이 되는 것 같고(요.)]



충청북도교육청의 교육 정책의 운영 현황과 성과를 한눈에 볼 수 있는 '2025 공감·동행 충북교육박람회'.



교육의 꿈과 희망, 역동성을 상징하는 '숨결, 꿈결, 바람결'이라는 주제로 교육 활동 전시부터 공연, 학술 프로그램 등을 준비했습니다.



[손민희/충청북도교육청 유초등교육과 장학사 : 모든 다양한 행사들을 한곳에 모아서 그리고 좀 더 오랫동안 도민들과 함께 나누는 축제가 있었으면 좋겠다는 의견을 반영해서 (기획했습니다.)]



충북의 교육 현장을 총망라한 이번 충북교육박람회는 충북교육문화원과 생명누리공원 일원에서 이번 주 일요일까지 열립니다.



CJB 김민영