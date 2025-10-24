대구 찾은 이 대통령 "집값 해결 위해서라도 균형 발전 중요"

▲ 이재명 대통령이 24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(24일) 취임 이후 처음 대구를 찾아 '대구의 마음을 듣다' 주제로 열린 타운홀미팅에 참석했습니다.대구·경북(TK) 지역은 보수 세가 강한 지역인 동시에 이 대통령의 고향(경북 안동)이 있는 곳입니다.특히 이날 행사에서 이 대통령은 최근 수도권을 중심으로 부동산 가격 급등 문제를 거론하며 "이를 해결하기 위해서라도 지역균형발전은 정말 중요한 과제"라고 설명했습니다.그러면서 "최근 집 문제 때문에 시끄러운데 전 세계에서도 우리나라 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속한다. 정말 쉽지 않은 문제"라며 "이 문제가 계속 시정되지 않으면 일본처럼 언젠가 '잃어버린 30년'이 시작될 것"이라고 지적했습니다.이어 "대통령실이 있는 용산은 복잡하고 사람이 많아 집이 부족해서 난리인데, 지방에는 사람이 없다고 한다"며 균형발전의 중요성을 거듭 강조했습니다.이 대통령은 고(故) 박정희 전 대통령에 대한 이야기를 꺼내기도 했습니다.이 대통령은 "대구·경북 국민이 자랑스럽게 생각하는 박 전 대통령은 산업화라는 큰 업적을 이뤘다. 비판적 요소가 분명히 있지만 경제발전의 공적은 누구나 인정할 것"이라면서도 "재벌 체제가 만들어진 것이나 수도권 집중 현상이 생긴 것 등 몇 가지 부작용도 있었다"고 평가했습니다.그러면서 "당시엔 우리가 가진 자원이 희소해 특정 지역이나 기업에 기회를 몰아주는 시쳇말로 '몰빵 작전'을 한 것"이라며 "한 때는 효율적으로 작동하긴 했으나 이제 한계가 드러났다"고 지적했습니다.이 대통령은 "그때의 정책이 잘못됐다는 게 아니라 새 시대에는 새 길을 찾아야 한다는 것"이라며 지역균형발전의 추진해야 하는 이유를 설명했습니다.이를 위해 각종 지원사업은 지방에 먼저 시범 도입을 하고, 사회기반시설(SOC) 건설이나 기업 배치에 있어 지역균형발전 영향을 반드시 고려하도록 하는 등 서울에서 멀어질수록 인센티브를 주는 방식으로 정책을 설계하겠다고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)