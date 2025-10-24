[자막뉴스] '피스메이커' 자화자찬 했으면서…"걸리면 다 죽일 것" 전쟁 '만지작'

베네수엘라 주변 해상에 군 병력을 속속 결집시키며 반미 마두로 정권을 압박하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번엔 베네수엘라 육상을 직접 타격할 가능성까지 거론해 긴장이 고조되고 있습니다.



미 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 23일 워싱턴DC 백악관에서 기자들에게 "베네수엘라에서 곧 지상 작전이 펼쳐질 것"이라고 말했습니다.



그러면서 "마약 카르텔에 대한 작전 계획을 의회에 알릴 예정인데 선전포고는 필요하지 않다고 생각한다"고 말했다고 외신은 전했습니다.



"미국으로 마약을 밀반입하는 사람들은 그냥 죽일 것"이라고 했다고도 외신은 전했습니다.



미국은 최근 '마약과의 전쟁'을 명분 삼아, 반미 정권이 집권한 베네수엘라를 상대로 물리적 압박에 나서고 있습니다.



최근에는 베네수엘라 연안 근처에서 '마약 운반선'으로 추정된다며 여러 차례 선박을 격침해 최소 37명을 숨지게 했습니다.



베네수엘라 인근에선 미군 병력도 대규모로 집결하고 있는데, 이 지역에 주둔 중인 미 병력만 1만 명 수준인 걸로 알려졌습니다.



AFP 통신에 따르면 이날 베네수엘라 인근에서 B-1B 폭격기가 카리브해 상공을 비행하는 모습이 확인됐고, 일주일 전엔 미 B-52 폭격기가 베네수엘라 해안 상공에 뜨기도 했습니다.



초음속 비행이 가능한 공군 B-1 폭격기 2대가 베네수엘라 근처로 비행했다는 월스트리트저널 보도까지 나오면서, 한 때 일촉즉발의 전운이 감돌았지만, 트럼프 대통령은 기자회견에서 "그건 사실이 아니다"라고 선을 그었습니다.



이런 미국의 압박에 강하게 반발하고 있는 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정부는 결사 항전하겠다는 의지를 밝혔습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)