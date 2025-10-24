산업장관, 한전·한수원 갈등에 "있을 수 없는 일…논란 정리 중"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 24일 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

김정관 산업통상부 장관은 한국전력과 자회사 한국수력원자력이 원전 수출 관련 공사비 분쟁을 벌이는 것과 관련해 오늘(24일) "한전과 한수원의 거버넌스를 어떻게 가져갈지 방안을 만들고 있다"고 밝혔습니다.김 장관은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회의 국정감사에서 더불어민주당 김동아 의원의 관련 질의에 "있을 수 없는 일이 발생하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.한전과 한수원은 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 과정에서 생긴 1조 원대 추가 공사비 정산을 놓고 런던국제중재법원(LCIA)에서 중재를 진행하고 있습니다.김 의원은 한전과 한수원이 소송을 위해 영국계 로펌과 컨설팅 회사에 여러 자료를 제출하는 과정에서 민감한 기술 문서 등이 포함돼 UAE 공사 관련 핵심기술이 해외로 유출되고 있다며 "안 해도 될 집안싸움 때문에 국가전략 자산들이 해외로펌, 민간 컨설팅사로 통째로 넘어가고 있다"고 지적했습니다.그러면서 "우리나라는 수출이 한전과 한수원 두 갈래로 진행되다 보니 다툼도 발생한다. 산업부 입장에서 하나의 단일한 체계로 원전 수출을 정리할 생각 없느냐"고 물었습니다.이에 김 장관은 "그 부분을 여러 논란도 있고 해서 정리하고 있다"며 "단일한 방법이 좋을지, 한전과 한수원의 거버넌스를 어떻게 가져갈지 방안을 만들고 있는 상황"이라고 말했습니다.김 장관은 이 문제와 관련해 "어떻게 보면 저희부(산업부)가 리더십을 발휘해서 해결해야 할 이슈였는데, 한전과 한수원이 그렇게까지 간 것에 대해서 책임감을 느끼고 있다"고 했습니다.총 4기로 구성된 바라카 원전은 이명박 대통령 재임 시절인 2009년 한국이 처음 해외에서 수주한 원전입니다.수주 금액은 약 22조 6천억 원이었습니다.2021년 1호기를 시작으로 지난해 4호기까지 순차적으로 상업 운전에 들어갔으며 현재 발주처와 주계약자인 한전이 종합준공을 선언하기 위한 최종 정산 작업을 진행 중입니다.이 과정에서 추가 비용을 놓고 모기업과 자회사인 한전과 한수원이 이례적으로 법적 다툼을 벌이고 있습니다.(사진=연합뉴스)