안효섭, 아름다운예술인상 수상…상금 2000만 원 전액 기부

배우 안효섭이 제15회 아름다운예술인상에서 '신인예술인상'을 수상했다.



소속사 더프레젠트컴퍼니는 24일 안효섭의 수상 소식과 함께 "안효섭이 상금 2000만 원 전액을 기부하기로 했다"고 전했다.



신영균예술문화재단(이사장 안성기)이 주최한 이번 시상식은 지난 23일 서울 강동구 스테이지28에서 개최됐다. 아름다운예술인상은 2011년 재단 창립과 함께 제정되어, 매년 연말 영화·연극·공로·선행·신인 부문에서 예술의 가치를 높이고 사회적 선한 영향력을 전한 예술인을 선정해 그들의 열정과 헌신을 기리는 뜻깊은 자리다.



안효섭은 과거 외신 인터뷰에서 "'아름답다'는 말이 나다운 것의 의미를 담고 있어 가장 좋아하는 한국어"라고 밝힌 바 있다. 이번 수상은 진정성과 자신다움으로 쌓아온 여정이 예술의 아름다움으로 인정받은 결과다. 또한 상금 전액 기부를 통해 기쁨과 의미를 나눌 수 있게 됐다.



올해 드라마와 영화, 그리고 글로벌 무대에서 폭넓은 활약을 펼치며 신인 예술상을 차지한 안효섭에 심사위원회는 "TV 드라마를 통해 꾸준히 연기력을 다져온 안효섭은 첫 영화 '전지적 독자 시점'에서 주인공 김독자 역을 맡아 밀도 높은 연기와 섬세한 감정선으로 관객과 평단의 호평을 받았으며, 최근 넷플릭스 글로벌 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 '진우'의 목소리 연기를 통해 전 세계 시청자들의 주목을 받으며, 글로벌 무대에서 한국 콘텐츠를 대표하는 새로운 얼굴로 평가받고 있다"며 그의 성장과 진정성을 높이 평가했다.



안효섭은 수상 소감으로 "이번에 출연한 '전지적 독자 시점'이라는 영화와 '케이팝 데몬 헌터스'라는 영화는 완전히 다른 이야기입니다. 하지만 결국 진심이라는 같은 언어를 통해 연결이 되어있다고 생각이 들었습니다"라며 "아직 잘 모르지만 연기라는 건 세상을 이해하고자 하는 방법이자 누군가의 고통, 기쁨, 수많은 감정들을 완벽하지 않을지언정 최선을 다해서 살아보는 것이라고 생각합니다. 그런 과정에서 진실한 마음은 언어를 넘어 전달이 된다는 것을 느꼈습니다. 이 상은 저의 그런 마음을 이어나갈 수 있게 주시는 따듯한 토닥임 같은 상이라고 생각합니다"라고 전했다.



마지막으로 그는 "다시 한번 정말 감사드립니다. 감독님, 그리고 많은 스태프분들, 관계자분들, 제 이야기에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사 인사드리고 싶습니다"라고 함께한 동료에게도 인사를 전하며 "아직 많이 부족합니다. 그래서 더 많이 배우고 싶습니다. 아름다운 예술인이 될 수 있도록 항상 겸손하게 배우겠습니다. 감사합니다"라고 힘줘 말했다.



안효섭은 최근 넷플릭스 글로벌 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 영화 '전지적 독자 시점'을 통해 스크린과 목소리, 현실과 판타지를 넘나드는 연기 스펙트럼을 증명했다. 그는 오는 2026년 방영 예정인 차기작 '오늘도 매진했습니다'를 통해 로맨틱 코미디 장르로 복귀, 새로운 변신을 예고했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)