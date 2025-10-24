뉴스

법제처장 "이 대통령, 범죄 저질렀다는 것 동의 안 해"

박찬범 기자
작성 2025.10.24 14:10 수정 2025.10.24 14:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
법제처장 "이 대통령, 범죄 저질렀다는 것 동의 안 해"
▲ 조원철 법제처장이 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 법제처에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

조원철 법제처장이 법제처 국정감사장에 출석해 이재명 대통령 관련 형사 사건에 대해 모두 무죄라고 생각한다고 답했습니다.

조 법제처장은 오늘(24일) 오전 국회 법제사법위원회 국정감사장에 출석해 이재명 대통령의 재판 등에 관한 위원들의 질의에 "이재명 대통령이 범죄를 저질렀다는 것은 동의하지 않는다"고 말했습니다.

이 대통령 관련 사건이 '모두 무죄라고 생각하냐'는 질의에도 "그렇다"며 "대장동 사건 같은 경우에는 제가 변호인단을 했기 때문에 잘 안다"고 덧붙였습니다.

이어 "(검찰이) 무고한 이재명 대통령을, 검찰권을 남용해서 기소한 것"이라고 주장했습니다.

조 법제처장은 또 12·3 비상계엄이 내란죄에 해당한다고 생각하는지 묻자 "그렇게 보인다"고도 답했습니다.

이 대통령의 공직선거법 사건이 대법원 접수 35일 만에 유죄 취지 파기환송된 것에 대해서는 "(대법원이) 결국은 대통령 선거에 적극적으로 개입하려고 했던 것으로 생각한다"고 말했습니다.

조 법제처장은 이 대통령의 대장동 변호인 출신이라는 점이 이해충돌에 해당한다는 야당 의원들의 지적에는 동의하지 않는다고 답했습니다.

조 법제처장은 이 대통령과 사법연수원 18기 동기입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지