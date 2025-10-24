112 긴급출동 골든타임 확보 위한 '안심패스 시스템' 시범 운영

이미지 확대하기

▲ 안심패스시스템, 안심패스 단말기

서울 강서구에 112 긴급출동 시 공동현관 출입 지연 문제를 해결하기 위한 '스마트폰 기반 안심패스 자동화 시스템'이 시범 도입됐습니다.서울 강서경찰서는 강서구청과 협력해 관내 공동주택인 수명산 파크 1단지에 안심패스 시스템을 시범 도입하고 운영에 들어갔다고 오늘(24일) 밝혔습니다.안심패스는 경찰관이 위치 기반의 스마트폰 전용 앱을 통해 등록된 건물의 공동현관 출입문을 자동 개방하는 방식의 시스템입니다.기존 시스템과 달리 공동 현관문 출입용 전자태그(RFID)나 스티커, 리모컨을 휴대하지 않아도 돼 보안성과 안전성이 강화됐다는 설명입니다.경찰은 그동안 야간이나 휴일 등에 경비원 또는 관리사무소 부재로 출입이 지연되는 사례가 자주 발생했다며, 안심패스 시스템 도입으로 112 긴급 출동 시 골든타임을 확보할 수 있도록 했다고 전했습니다.경찰 관계자는 "안심패스는 경찰 치안 서비스와 스마트 보안기술의 융합"이라며 "실질적인 치안 안전도 향상 효과가 기대되며, 향후 주민 의견을 반영해 확대 적용하겠다"고 했습니다.