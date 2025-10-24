시진핑 "국가자원 총동원해 과학기술 조준…기회·리스크 병존"

▲ 중국공산당 20기 4중전회에서 발언하는 시진핑 총서기

시진핑 중국 국가주석이 15차 5개년 계획 문제를 논의한 중국공산당 중앙위원회 전체회의에 앞서 공산당 외 인사들을 소집해 첨단 기술 발전과 공동부유 방침을 강조했습니다.시 주석은 20기 4중전회 개최 2개월 전인 지난 8월 27일 중난하이에 중국공산당 당외 인사 좌담회를 열고 15차 5개년 계획 제정 문제에 관해 설명했다고 신화통신이 전했습니다.시 주석은 현재 중국 발전은 전략적 기회와 위험·도전이 병존하고, 예측이 어려운 요소가 늘어나는 시기에 처해 있다면서 국제 형세를 면밀히 추적·연구해 전략적 주도권을 확고하게 쥐어야 한다고 강조했습니다.시 주석은 외부 환경이 어떻게 변화하든 힘을 집중해 자기 일을 잘해야 한다며 국내 대순환을 강화하는 한편 국내·국제 두 순환을 원활하게 해야 한다고 덧붙였습니다.또 높은 수준의 과학·기술 자립은 고품질 발전의 전략적 버팀목이라면서 신형 거국체제의 우위를 발휘해 세계 과학·기술 최전선을 조준하고 교육과 과학·기술, 인재 발전을 통합해 기초 연구와 원천 혁신 능력을 강화해야 한다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)