평택시 "GTX-A 평택 연장 사업, 행안부 중앙투자심사 통과"

▲ GTX-A노선 평택 연장 추진 구간 노선도

경기 평택시는 'GTX-A 평택 연장사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 조건부 통과했다고 지난 20일 밝혔습니다.GTX-A 평택 연장사업은 GTX-A 노선 종점인 동탄역에서 평택지제역까지 20.9㎞를 연장하는 사업으로, 총사업비 2천637억여 원이 투입될 예정입니다.사업이 완료되면 평택에서 서울 강남권까지 30분 이내에 접근할 수 있게 됩니다.평택시는 2023년 GTX-A 평택 연장사업을 국토교통부에 건의한 뒤 지난해 국가철도공단의 타당성 검증과 올해 한국지방행정연구원의 타당성 조사를 모두 통과한 바 있습니다.이어 지난 7월 행안부에 중앙투자심사를 의뢰했습니다.이번에 부여된 통과 조건으로는 ▲ 재원조달계획에 따른 사업 추진 ▲ 국비 확보 등 추가 재원 확보 방안 마련 ▲ 실시설계 완료 후 2단계 심사 진행 등입니다.평택시는 이번 중앙투자심사 통과를 계기로 기본 및 실시설계 예산 확보, 관계기관 협의 강화, 후속 행정절차의 신속한 추진 등 GTX-A 평택 연장을 위한 후속 절차를 적극 추진할 방침입니다.(사진=평택시 제공, 연합뉴스)