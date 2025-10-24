김동연, 미국 방문…'100조 투자 유치' 달성 추진

▲ 지난해 10월 미국 방문서 캐시 호컬 뉴욕주지사와 만난 김동연 지사

경기도는 김동연 지사를 단장으로 한 도 대표단이 해외투자 유치와 외교 외연 확장 등을 위해 26일부터 다음 달 1일까지 5박 7일 일정으로 미국 보스턴과 워싱턴 DC를 차례로 방문한다고 24일 밝혔습니다.김 지사의 미국 방문은 취임 이후 5번째로 그동안 경제영토 확장, 청년기회 확대, 관세문제 협상 등을 추진해 왔습니다.보스턴에서는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오·AI·기후테크 분야의 한국계 과학자·엔지니어 등 젊은 인재들을 만나 경기도와의 교류 협력 방안을 논의할 예정입니다.또 3개 글로벌 기업과 투자 협약 체결 및 투자 상담을 추진할 계획인데 이를 통해 '임기 내 100조 원 투자유치' 목표를 조기 달성할 것으로 보입니다.워싱턴 DC에서는 미 국가이익연구소(CNI)·한국정책학회·경기연구원이 공동주최하는 '싱크탱크 콘퍼런스'에 참석해 '경기도: 한미 동맹을 이끄는 엔진'을 주제로 기조연설을 합니다.특히 스콧 스나이더 한미경제연구소(KEI) 소장과 주요 연방 상하의원들과 만나 한미동맹 협력 방안을 논의하는 등 경기도 지방외교의 외연을 넓히는 기회로 삼을 예정이라고 경기도는 설명했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)