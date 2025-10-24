뉴스

문체부, '지역 예술단체 지원사업' 12월 5일까지 공모

조제행 기자
작성 2025.10.24 12:10 조회수
문화체육관광부(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
▲ 문화체육관광부

문화체육관광부는 '2026년 지역 대표 예술단체 지원사업'에 참여할 광역·기초지방자치단체(서울 제외)를 12월 5일까지 공모합니다.

문체부가 각 지자체가 선정한 지역 예술단체를 심사해 지자체와 함께 사업비를 지원하는 사업입니다.

최종 지원 대상으로 확정된 예술단체 20여 곳에는 해당 지자체와 함께 단체당 연간 최대 20억 원(국비·지방비 합산)을 지원할 계획입니다.

올해는 사업의 공공성과 지속 가능성을 높이기 위해 각 지자체에 단체 및 공연장과의 협력 계획을 미리 제출하도록 했습니다.

또 지자체당 분야별(무용·연극·음악·전통)로 1개 단체만 신청할 수 있도록 변경하고, 유료 공연 의무화와 단체당 지역공연 의무 횟수 확대(3회→6회) 등 지원 조건을 강화했습니다.

신은향 문체부 예술정책관은 "올해부터 단체의 공공성과 지속 가능성을 높이는 방향으로 사업 공모 구조를 개편했다"며 "우수한 예술단체들이 지역을 대표하는 단체로 정착하고, 더욱 많은 예술인과 국민에게 혜택이 돌아갈 수 있게 하겠다"고 말했습니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
