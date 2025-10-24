뉴스

구윤철 "외환시장 변동성 지속…필요시 적기 대응"

구윤철 "외환시장 변동성 지속…필요시 적기 대응"
▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 24일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의 시작에 앞서 기념 촬영하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 "국제금융시장 등 대외 여건을 24시간 예의주시하면서 필요시 적기 대응하겠다"고 밝혔습니다.

구 부총리는 오늘(24일) 오전에 열린 시장상황점검회의에서 "미·중 무역갈등, 프랑스·일본 등의 재정·정치 리스크 등으로 글로벌 불확실성이 확대되면서 외환시장 변동성이 지속되고 있다"며 이와 같이 말했습니다.

시장상황점검회의에는 구 부총리 외에 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장이 참석했습니다.

기재부에 따르면 참석자들은 "추가경정예산 효과, 소비심리 개선 등으로 내수가 회복세로 반전하고 수출도 예상보다 양호한 흐름을 보이는 등 경기가 개선 흐름"이라며 "상법 개정, 불공정거래 원스트라이크 아웃 등 정책효과와 반도체 업황개선 기대 등으로 외국인 매수가 유입되며 코스피지수가 사상 최고치를 경신하는 등 국내 금융시장은 전반적으로 안정적인 모습"이라고 평가했습니다.

다만 부동산 시장에는 "과열 양상을 보이고 있어 수요관리와 함께 공급애로 해소를 신속히 추진하는 등 주택공급 확대에 총력을 다해야 한다"고 진단했습니다.

