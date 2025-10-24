"시키지 않은 음식 53만 원어치가 쏟아졌다"…'궁금한 이야기Y', 복싱장 배달 테러 사건 추적

SBS '궁금한 이야기Y'가 한 복싱장에서 일어난 배달 테러 사건을 추적한다.



아버지로부터 체육관을 물려받은 지도 어느덧 3년째, 지은 씨는 그날도 보통과 다를 게 없는 하루였다. 운동이 없는 특별한 날이기에 아이들과 과자 파티를 막 시작하려 했다. 그런데 갑자기 복싱장에 누가 찾아왔다. 낯선 이의 정체는 바로, 치킨 배달 기사였다. 아이의 학부모가 파티 음식을 보내주셨나 라는 생각에 설렘도 잠시, 음식값을 결제해야 한다는 말에 배달이 잘못 온 거 같다며 돌려보냈다. 하지만, 3분 뒤 또 다른 배달 기사가 복싱장에 찾아오며 당혹스럽기 시작했다.



지은 씨는 당시 상황에 대해 "급격하게 아이들이 무서워하고 (분위기가) 안 좋았다. 배달 기사님 돌려보내니까 바로 또 연이어서 배달이 온 거다"라고 말했다. 단 몇십 분 사이에 53만 원어치의 음식이 쏟아졌다. 시키지도 않은 배달에 놀란 건 지은 씨뿐만이 아니었다. 음식이 한두 푼이 아닌 값이었기에 가게 사장님들 또한 피해가 막심했다.



지은 씨와 사장님들을 난감하게 만든 범인의 단서를 추적하던 '궁금한 이야기Y' 제작진은, 대전에서 200km 떨어진 곳에 사는 한 사람과 연락이 닿았다. 수화기 너머의 인물은 다름 아닌, 17세 고등학생이었다. 그는 텔레그램에서 미성년자 아르바이트를 모집한다는 글을 보고, 누군가가 시키는 대로 복싱장에 대량의 배달 주문을 넣은 것이라고 실토했다. 정체를 알 수 없는 인물은 대체 왜 지은 씨의 복싱장에 배달 테러를 한 걸까.



피해를 입은 라멘집 사장은 "악의적으로 한 것 같다. 유튜버 하거나 인터넷 방송하는 사람들한테 약간 관심 끌려고 그러는 거지 않나"라고 의심했다. 지은 씨 또한 SNS에서 활발히 활동하고 있는 인플루언서였다. 정말, 신원미상의 인물은 그녀의 관심을 끌기 위해 배달 테러를 했던 것일까.



그런데 지은 씨는 제작진에게 조금 걸리는 점이 있다고 말했다. 최근에 복싱장 오픈 시간이 늦춰졌는데, 그 시간을 어떻게 알고 배달을 보냈는지 의문이라고 했다. 그날의 테러는, 복싱장 내부 사정을 잘 아는 이가 벌인 치밀하게 계획된 범죄였을까, 혹은 누군가의 단순한 장난이었을까.



한 복싱장에서 일어난 배달 테러 사건을 추적할 '궁금한 이야기 Y'는 24일 밤 8시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)