'지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]', 싱어롱 상영회…"대표곡 따라부른다"

G-DRAGON의 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'가 개봉주 주말, '영원한 건 여기 있어' 진행을 확정했다.



'영원한 건 여기 있어' 싱어롱 응원 상영회는, 개봉주 주말 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'를 만나기 위해 극장을 찾은 관객들에게 더욱 풍성한 재미를 선사하기 위해 준비됐다.



누구나 자유롭게 응원봉을 흔들고, G-DRAGON의 대표곡을 따라부르며 실제로 콘서트 현장에 있는 듯한 특별한 경험을 전할 이번 상영회는 콘서트를 방문했던 관객에게는 그때의 감동을, 처음으로 무대를 만나게 된 관객에게는 새로운 벅참을 전할 예정이다.



반짝이는 응원봉 불빛과 함께 G-DRAGON을 향한 뜨거운 애정을 마음껏 자랑할 수 있는 '영원한 건 여기 있어' 상영회는 11월 1일(토), 11월 2일(일) 이틀간 진행되며, 상영회 관객들에게 콘서트를 추억하게 할 트랙 리스트 카드가 선물로 준비되어 있다. '영원한 건 여기 있어' 싱어롱 응원 상영회에 대한 더욱 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.



88개월 만에 돌아온 시대의 아이콘, G-DRAGON의 압도적인 월드투어 현장을 고스란히 담아낸 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 10월 29일 전 세계 동시 개봉해 월드와이드 관객과 만난다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)