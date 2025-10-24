뉴스

'지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]', 싱어롱 상영회…"대표곡 따라부른다"

SBS 뉴스
작성 2025.10.24 09:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
지디
G-DRAGON의 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'가 개봉주 주말, '영원한 건 여기 있어' 진행을 확정했다.

'영원한 건 여기 있어' 싱어롱 응원 상영회는, 개봉주 주말 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'를 만나기 위해 극장을 찾은 관객들에게 더욱 풍성한 재미를 선사하기 위해 준비됐다.

누구나 자유롭게 응원봉을 흔들고, G-DRAGON의 대표곡을 따라부르며 실제로 콘서트 현장에 있는 듯한 특별한 경험을 전할 이번 상영회는 콘서트를 방문했던 관객에게는 그때의 감동을, 처음으로 무대를 만나게 된 관객에게는 새로운 벅참을 전할 예정이다.

반짝이는 응원봉 불빛과 함께 G-DRAGON을 향한 뜨거운 애정을 마음껏 자랑할 수 있는 '영원한 건 여기 있어' 상영회는 11월 1일(토), 11월 2일(일) 이틀간 진행되며, 상영회 관객들에게 콘서트를 추억하게 할 트랙 리스트 카드가 선물로 준비되어 있다. '영원한 건 여기 있어' 싱어롱 응원 상영회에 대한 더욱 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

88개월 만에 돌아온 시대의 아이콘, G-DRAGON의 압도적인 월드투어 현장을 고스란히 담아낸 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 [위버맨쉬]'는 10월 29일 전 세계 동시 개봉해 월드와이드 관객과 만난다. 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지