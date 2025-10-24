뉴스

"몸 쑤신다" 병원 갔더니…"젊음 되찾자" 불쑥 꺼낸 건

박세용 기자
작성 2025.10.24 10:24 수정 2025.10.24 10:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

요즘 성장호르몬 주사를 맞는 아이들이 크게 늘면서 오남용 우려 또한 커지고 있죠. 그런데 아이들뿐 아니라, 건강한 30~40대 여성들도 항노화를 목적으로 이 성장호르몬 주사를 많이 맞는다고 합니다.

과연 효과가 있는 건지, 박세용 기자가 취재했습니다.

<기자>

서울의 한 내과 의원.

입구에 젊음을 되찾으라는 광고판이 있고 안에는 성장호르몬 주사를 항노화 주사라며 홍보하고 있습니다.

의사에게 갱년기 증상이 있고 몸도 자주 쑤신다고 했더니 성장호르몬 주사를 권합니다.

[A 병원 : 나이가 들었기 때문에 생기는 그런 여러 가지 증상들에 도움이 되기는 성장호르몬. 몸에 활력이 되는 거죠.]

일주일에 한 번씩 맞으면 좋다면서 보험 적용은 안 된다고 말합니다.

[A 병원 : 6회 하시면 이제 66만 원 하고 있고…. (성장주사를) 최소한 한 6개월은 맞으라고 말씀드리려고 하거든요.]

또 다른 병원을 찾아갔더니 더 비쌉니다.

[B 병원 : 성장호르몬 주사는 회당 20만 원으로 진행이 되고 있어요. 기본적으로 10회 진행을….]

성인 성장호르몬 결핍증이 없는 건강한 여성에게 노화를 억제하고 활력을 높일 수 있다며 성장호르몬 주사를 권하는 건데, 과연 항노화 효과가 있는 걸까?

2008년과 2017년 미국의 연구 논문을 보면 건강한 성인에게 성장호르몬을 투여할 경우 근력이나 신체 능력이 향상되지는 않는 것으로 나타났습니다.

[구철룡/연세대 세브란스병원 내분비내과 교수 : (항노화는) 과학적 근거는 전혀 없고요. 그거는 효과가 없다고 이미 입증이 되어 있고…. ]

오히려 손이나 발끝이 커지는 말단 비대증이나 당뇨병 같은 부작용의 우려가 있습니다.

특히, 성장호르몬 주사를 맞으면서 보험 적용을 받은 30~40대 여성이 2020년 대비 지난해 400%가 급증했는데 같은 기간, 남성은 16% 증가에 그친 것과 비교하면, 의학적으로 설명하기 어려운 차입니다.

[남인순/국회 보건복지위원 (더불어민주당) : 질병 치료 목적이 아닌 혹시 다른 목적으로 처방받는 것이 아닌가라고 하는 의구심이 들기 때문에 심평원에서 이 조사가 좀 필요하다고 봅니다.]

미국에서는 항노화나 미용 등의 목적으로 성인에게 성장호르몬 주사를 투여하는 것은 불법입니다.

(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 강경림, VJ : 김준호, 작가 : 김효진, 인턴 : 황누리)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지