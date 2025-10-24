한경협, 미 테네시 주지사 간담회…현지투자 애로사항 전달

▲ 빌 리 미국 테네시 주지사가 지난 23일 이석희 SK온 최고경영자(CEO)와 회동하기 위해 서울 종로구 SK서린빌딩을 방문하고 있다. 왼쪽 두번째부터 빌 리 주지사, 스튜어트 맥코터 테네시주 경제개발부 장관.

류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 오늘(24일) 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 빌 리 미국 테네시주 주지사를 비롯한 방한사절단을 초청해 조찬 간담회를 열었다고 한경협이 밝혔습니다.이번 간담회는 한국-테네시 경제협력 방안과 한국의 투자 성과를 강조하고 향후 투자 기회를 모색하는 자리로 마련됐습니다.간담회에는 포스코, CJ, LS, 두산, 효성, 동원 등 6개사 관계자가 참석했습니다.테네시 측에서는 빌 리 주지사를 비롯해 스튜어트 맥코터 테네시 부지사 겸 경제개발부 장관 등 7명이 자리해 테네시의 산업 인프라와 경제 협력 현황 등을 논의했습니다.류 회장은 간담회에서 "리 주지사는 주지사로서의 첫 해외 방문(2019년)이 한국이었을 만큼 한국에 각별한 애정이 있는 것으로 잘 알려져 있는데, 이번 방한에서도 수많은 일정을 소화하며 관심을 보였다"고 말했습니다.6년 만에 방한한 리 주지사는 전날 이석희 SK온 최고경영자(CEO)와 대미 투자 협력 강화 방안 논의를 위해 회동했습니다.이어 신학철 LG화학 부회장, 김동명 LG에너지솔루션 대표를 비롯해 LG전자와 효성중공업 관계자 등 테네시에 투자한 주요 기업들을 만날 것으로 알려졌습니다.류 회장은 테네시 방한사절단에 한국과 테네시는 물론 한미 협력 관계의 지속적인 발전을 위해 우리 기업의 미국 내 활동에 지속적인 관심을 요청하고, 특히 최근 대규모 대미 투자를 하는 기업의 여러 애로사항에 대한 기업계 의견을 전달했습니다.국내 대표 '미국통' 경제인으로 일컬어지는 류 회장은 2023년 8월 취임 후부터 다수의 미국 주지사와 교류해 왔습니다.한경협은 지난 8월 이재명 대통령의 미국 순방 당시 워싱턴 DC에서 이 대통령 초청 '한미 비즈니스 라운드 테이블'을 개최했습니다.1988년부터는 미국상공회의소와 '한미재계회의'를 운영하며 한국 기업의 대미진출과 양국 정·재계 간 교류를 지원하고 있습니다.(사진=연합뉴스)