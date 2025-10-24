"전국 소비축제 한눈에"…코리아그랜드페스티벌 누리집·카카오톡 채널 오픈

▲ 코리아 그랜드 페스티벌

중소벤처기업부는 국가 단위 대규모 소비축제 '코리아 그랜드 페스티벌' 통합 누리집과 카카오톡 플러스 채널을 열었다고 오늘(24일) 밝혔습니다.코리아 그랜드 페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 9일까지 온오프라인을 통해 전국 곳곳에서 동시다발적으로 열리는 초대형 소비축제다.통합 누리집(코리아그랜드페스티벌.kr)은 중기부와 산업통상부, 농림축산식품부 등 10개 부처가 참여하는 범부처 소비축제 허브 플랫폼으로 전국 각지에서 열리는 할인행사, 기획전, 전통시장·소상공인 이벤트 등을 탐색할 수 있도록 설계됐습니다.누리집에서는 부처별 판매전과 대표 상품 할인율 등 주요 혜택, 시도별 지역 특별행사, 상생 소비복권·상생페이백 등을 확인할 수 있습니다.공식 카카오톡채널 '코리아 그랜드 페스티벌'에서는 국민들이 관심 있는 행사나 이벤트 정보를 실시간·개인 맞춤형으로 카카오톡 알림을 통해 받아볼 수 있습니다.이대건 중기부 소상공인정책관은 "부처와 지역, 품목별 소비행사 정보를 하나로 묶어 제공해 국민들이 언제 어디서 무슨 행사가 열리는지 한눈에 확인할 수 있도록 공식 소통창구를 마련했다"며 "국가적 소비 축제에 국민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)