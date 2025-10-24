국토부, 'AI 대전환 혁신랩' 출범…내년 추진 방안 발표

국토교통부는 오늘(24일) '물류 인공지능(AI) 대전환 혁신랩'의 첫 회의(킥오프 회의)를 열고 물류 업계 및 학계와 물류 분야 AI 기술을 통한 산업 구조 혁신과 경쟁력 제고 방안을 논의한다고 밝혔습니다.



혁신랩은 물류·산업공학·AI 등 학계, 주요 물류기업 및 AI·자율주행 분야 새싹기업(스타트업), 연구기관 및 물류 관련 협회 등 다양한 분야의 전문가로 구성됐습니다.



모빌리티(운송), 풀필먼트(보관, 하역 및 포장) 등 기존 물류 영역을 비롯해 플랫폼, 데이터 등 정보화, 표준화 및 법·제도 개선 등 전문 분야별로 깊이 있는 논의가 이뤄질 수 있도록 관련 업계 전문가들이 추가로 참여하는 소규모 워킹그룹도 유동적으로 운영할 계획입니다.



출범식에서는 국내외 물류 분야에서의 AI 활용 사례 및 정책 제안 등에 대한 학계 및 업계 관계자의 발표를 시작으로 국내 물류산업의 인공지능·디지털 전환(AX·DX) 가속화를 통한 경쟁력 강화 과제 발굴 및 향후 혁신랩 운영방안에 대해서도 논의할 예정입니다.



국토부는 혁신랩 회의에 기반해 내년 중 물류산업 혁신 인프라 조성, 기술 개발 및 육성, 산·학·연 협력 지원 등을 주요 내용으로 한 '물류 AI 대전환 추진방안'을 발표할 예정입니다.



김근오 국토부 물류정책관은 "물류산업은 방대한 데이터를 기반으로 움직이는 산업으로 AI와 같은 첨단 기술과의 결합이 가장 빠르고 효과적으로 성과를 낼 수 있는 분야 중의 하나"라며 "물류산업의 모든 주체가 모여 AI 대전환을 통해 물류산업이 우리나라 산업의 핵심 인프라로 도약할 수 있도록 핵심 역할을 해주기를 기대한다"고 말했습니다.