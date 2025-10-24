특이동향 없다더니…"귀순 북한군 추격조 MDL 넘었다"

뉴스

유영규 기자
작성 2025.10.24 08:30
▲ 자료화면

최근 북한군 1명이 중부전선에서 도보로 귀순할 당시 추격조로 추정되는 북한군 2명이 군사분계선(MDL)을 넘어왔다가 우리 군의 경고사격에 되돌아간 것으로 전해졌습니다.

오늘(24일) 군 소식통에 따르면 북한군 1명이 지난 19일 비무장으로 강원도 중부전선 MDL을 넘어와 우리 군에 귀순 의사를 밝힌 후 무장한 북한군 2명이 MDL을 넘어 남측 최전방 소초(GP) 앞 200ｍ까지 접근했습니다.

무장한 북한군은 귀순한 북한군을 잡기 위해 출동한 추격조로 추정됐습니다.

우리 군은 경고 방송 후 절차에 따라 경고 사격을 했고, 이에 추격조로 추정되는 북한군 2명은 북측 지역으로 되돌아간 것으로 전해졌습니다.

앞서 합동참모본부는 지난 19일 북한군 귀순 사실을 전하면서 "북한군의 특이동향은 없다"고 밝혔지만, 귀순자 발생 지역에서 무장 북한군의 MDL 침범이라는 특이동향이 있었던 것입니다.

이에 대해 합참 측은 북한군 귀순은 오전 7시였고 무장 북한군 2명이 MDL을 침범한 것은 점심 무렵이어서 5시간 이상의 시차가 있어 이들이 추격조인지 명확하지 않았고, 이에 따라 합참 자체 판단에 따라 관련 정보를 공개하지 않았다고 설명했습니다.

다만, 무장 북한군이 남측 GP 200ｍ 앞까지 접근해 우리 군이 경고사격까지 한 최전방의 긴박한 상황을 알리지 않은 것은 북한을 자극하지 않기 위해서였을 것이라는 관측도 나옵니다.
