뉴스

윤석열·김건희, 오늘 나란히 형사 재판…윤, 불출석 전망

백운 기자
작성 2025.10.24 07:19 수정 2025.10.24 07:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
윤석열·김건희, 오늘 나란히 형사 재판…윤, 불출석 전망
▲ 윤석열 전 대통령과 김건희 여사

윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 형사재판이 오늘(24일) 서울중앙지법에서 열립니다.

서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오늘 오전 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 사건의 속행 공판을 엽니다.

윤 전 대통령은 지금까지 15번 연속 출석하지 않아 오늘도 피고인 없이 진행하는 궐석재판이 열릴 전망입니다.

재판부는 이번 재판 역시 증인신문 전까지 법정중계를 허용했습니다.

같은 법원 형사합의27부(우인성 부장판사)는 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 엽니다.

재판에는 김영선 전 의원이 증인으로 출석할 예정입니다.

김 여사는 2022년 대선을 앞두고 명태균 씨로부터 무상으로 여론조사를 제공받고, 그 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 보궐선거에서 김 전 의원이 공천받을 수 있도록 개입한 혐의를 받고 있습니다.

오늘 서울중앙지법에서는 내란 중요임무 종사 혐의로 구속기소된 이상민 전 행정안전부 장관의 두 번째 공판도 진행됩니다.

김 여사의 측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 속행 공판, 김 여사의 집사로 알려진 김예성 씨의 2차 공판준비기일도 열립니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지