[뉴욕증시] 3대 지수 나란히 상승…24일 CPI 발표 주목

SBS 뉴스
작성 2025.10.24 07:46 조회수
뉴욕증시입니다.

미 증시 3대 지수가 나란히 상승했습니다.

나스닥이 2만 3천 선에 근접했고 S&P500이 0.5% 올랐습니다.

대부분 업종이 상승한 가운데 에너지, 산업재, 그리고 기술주가 1% 넘게 올랐습니다.

테슬라의 실망스러운 실적으로 혼조세로 출발한 미 증시는 기술주의 상승에 힘입어 반등에 성공했습니다.

실적 시즌 효과도 긍정적인데요.

금융정보업체 팩트셋에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 소속 기업 중 80% 이상이 실적 예상치를 웃돌았습니다.

백악관이 오는 30일 미중 정상회담 일정을 공식 발표하면서 미중 갈등에 대한 시장의 우려도 다소 완화됐습니다.

또, 미 정부가 양자컴퓨터 회사들에 투자하고 지분을 확보할 거란 월스트리트저널 보도에 관련 종목들이 급등했습니다.

상무부는 해당 보도를 부인했지만, 영향을 미치진 못했습니다.

종목별로는 엔비디아가 빅테크 기업들의 인공지능 투자 확대 가능성에 대한 기대감으로 1% 올랐습니다.

또, 인텔은 장 마감 후 매출과 순이익 모두 예상치를 웃돈 깜짝 실적을 발표하며 시간 외 거래에서 7% 상승하고 있습니다.

시장은 이제 24일 발표될 9월 소비자물가지수, CPI를 주목하고 있습니다.

현재 CPI는 전년 동월 대비 3.1% 상승할 것으로 예상되고 있는데요, 한국 시간으로 오늘 밤 9시 반에 발표됩니다.
