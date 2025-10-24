'화장했다'고 속여 '대리 계체'…한국 국대 선수 부정행위

<앵커>



한국 국가대표 선수가 주짓수 국제대회에서 다른 동료 선수 대신 몸무게를 재는 '대리 계체'를 한 것으로 드러났습니다. 한 체급 낮은 선수들을 상대로 경기를 뛰는 명백한 부정행위인데, 주최 측이 몸무게를 재는 선수의 얼굴이 사진과 다르다고 지적하자, '화장해서 그런 것'이라고 거짓말까지 한 것으로 전해졌습니다.



홍석준 기자가 취재했습니다.



<기자>



'대리 계체'라는 어이없는 부정행위는, 지난해 5월 열린 주짓수 아시아청소년선수권에서 벌어졌습니다.



계체량을 앞둔 국가대표 A 선수가 자신의 체중이 체급 기준을 300g 넘어서자, 한 체급 낮은 B 선수에게 대신 계체를 해달라고 요청한 겁니다.



계체량 때는 선수의 신분증과 얼굴을 대조하지만, 검사가 비교적 까다롭지 않은 데다, B 선수의 거짓말로 계체를 통과한 것으로 전해졌습니다.



[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (주최 측에서) 좀 아닌 것 같다 했는데 그냥 화장했다고 하고 넘어갔다고 말을 했었거든요. 외국이어서 그런지 그렇게 손쉽게 넘어갔다고 하더라고요.]



결국 A 선수는 5위에 올라 내년에 열릴 아시안게임 대표 선발을 위한 포인트까지 챙겼습니다.



이뿐만이 아닙니다.



다른 대회에서도 계체에 탈락한 선수가 버젓이 경기를 뛰는 등, 계체와 관련된 대표 선수들의 부정 출전이 지난 3년간 3차례 이상 있었다는 제보입니다.



[D 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : 대회마다 밴드(온라인 대화방)를 개설하는데, 'B 선수의 계체 탈락' 이런 식으로 내용이 올라왔었는데, 다음 날 시합을 뛰고 있더라고요.]



현재 대리 계체에 연루된 두 선수는 진천선수촌을 자진 퇴촌한 상황이지만, 아직 이와 관련한 어떤 징계도 내려지지 않았습니다.



[대한주짓수회 사무국 관계자 : 조사위원회가 이번 주말에 간략하게라도 회의를 해서 아마 (대리 계체 문제가) 다뤄질 것 같긴 합니다.]



대리 계체 문제에 대한 신고를 접수받은 스포츠윤리센터는 본격적인 조사에 착수했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 최진회)