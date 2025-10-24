뉴스

"캐나다 카니 총리, 경주 APEC서 시진핑과 회담 희망"

백운 기자
작성 2025.10.24 06:03 조회수
▲ 마크 카니 캐나다 총리

마크 카니 캐나다 총리가 다음 주 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의(31일∼11월 1일) 기간 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기를 희망한다고 로이터 통신이 캐나다 정부 고위 당국자를 인용해 23일(현지시간) 보도했습니다.

보도에 따르면 캐나다 정부 고위 당국자는 이날 캐나다 오타와에서 열린 백브리핑에서 시 주석과의 양자회담 성사에 관한 기자 질의에 "우리는 회담이 있기를 희망하고 그에 따라 계획을 세우고 있다"며 "가능하다면 (경주) APEC에서 회담이 있기를 바란다"라고 말했습니다.

캐나다 당국자의 이 같은 발언은 중국과 캐나다가 관세 부과에 따른 무역 갈등이 이어지고 있는 가운데 나왔습니다.

앞서 지난해 8월 캐나다가 중국산 전기차에 100%, 철강·알루미늄에는 25%의 관세를 부과하겠다고 발표하자 중국은 캐나다산 유채씨와 할로겐화부틸고무에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다.

중국은 이후 지난 8월부터 캐나다산 유채씨에는 75.8%, 할로겐화부틸고무에는 최대 40.5%의 보증금을 부과하는 임시 반덤핑 조치를 시행하고 있습니다.

또 올해 3월에는 일부 캐나다 농수산 제품에 25∼100% 추가 관세를 부과하는 등 양국 간 무역 갈등이 이어지고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
