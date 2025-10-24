1. "29일 한미·30일 미중 회담"…트럼프 1박2일 방한



트럼프 미국 대통령이 오는 29일 방한해 이재명 대통령과 회담한다고 백악관이 밝혔습니다. 30일에는 미중 정상회담이 예정돼 있습니다. 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장과의 '깜짝 회동'이 성사될지도 주목됩니다.



2. 협상단 귀국…"핵심쟁점 아직 팽팽하게 대립"



관세 후속협상 차 다시 미국을 방문했던 실무 협상단이 오늘(24일) 새벽 귀국했습니다. 투자금 분납 규모를 두고 줄다리기가 이어지는 가운데 김용범 정책실장은 다음 주 APEC을 계기로 타결될 가능성에 대해선 '갈 길이 멀다'고 밝혔습니다.



3. 임성근 구속…'외압 의혹' 이종섭은 기각



채 상병 사망 당시 무리한 수색 작전을 지시한 혐의를 받는 임성근 전 해병대 사단장이 구속됐습니다. 이종섭 전 국방부 장관 등 수사 외압 의혹 관련자 5명에 대한 구속영장은 모두 기각됐습니다.



4. '갭투자 논란' 사과…"15억 서민 아파트" 발언 논란



갭투자 의혹 등으로 도마에 오른 이상경 국토부 차관이 "국민 눈높이에 못 미쳤다"며 유튜브로 사과했습니다. 여당 국토위 간사인 복기왕 의원의 15억 서민 아파트 실언에 대한 논란도 이어지고 있습니다.