'피자에 독초' 아내 7차례 독살 시도한 독일인

50대 독일인 남성이 1년여 동안 일곱 차례 아내를 독살하려다가 모두 실패하고 재판에 넘겨졌습니다.dpa통신과 일간 빌트에 따르면 독일 밤베르크 지방법원은 23일(현지시간) 살인미수 혐의로 기소된 디르크 G(56)의 재판을 시작했습니다.피고인은 2023년 8월부터 작년 12월 사이 아코니틴 등 맹독성 물질이 든 독초를 냉동피자에 넣는 등의 수법으로 동갑내기 아내를 살해하려 한 혐의를 받습니다.아내는 입원 치료를 받고 매번 살아났으나 중독 증상으로 심박동 조절기 삽입 수술을 받았습니다.지난해 12월 일곱 번째 독살 시도 때는 26세 아들도 독초를 넣은 피자를 먹고 목숨을 잃을 뻔했습니다.검찰은 피고인이 '살인무기 투구꽃' 등을 검색하고 직장 주소로 독초를 주문한 내역을 확인했습니다.피고인은 일곱 번째 범행 이후 애인과 함께 프랑스로 도주했다가 붙잡혔습니다.그는 2022년 온라인으로 만난 애인과 새 삶을 꾸리려고 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.피고인은 이날 법정에서 판사가 가족관계를 묻자 "기혼입니다"라고 답했고 오른손에는 여전히 결혼반지를 끼고 있었다고 빌트는 전했습니다.아내의 대리인은 "피해자가 남편과 여전히 관계를 유지하고 있다. 남편이 종신형을 받고 감옥에 갇히는 건 원하지 않는다"고 말했습니다.